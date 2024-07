Youcef Atal à l'OM, ce qui bloque encore

Le défenseur algérien, Youcef Atal, se rapproche beaucoup plus de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille est très actif depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. Après avoir réalisé l’exploit de faire signer Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, le club phocéen se penche à présent sur le cas des joueurs. Et l’OM n’est pas en reste sur ce point non plus avec déjà l’officialisation de deux nouvelles recrues. Et la prochaine sur la liste devrait être Youcef Atal, qui devrait faire son retour dans l’Hexagone quelques mois seulement après son départ de Nice.

L’OM fonce sur Youcef Atal

L’Olympique de Marseille continue de préparer son effectif pour la saison prochaine. Et le club marseillais ne se fait pas tout petit en fonçant sur des pistes séduisantes. Ces dernières heures, l’OM a officialisé les signatures d’Ismaël Koné au milieu de terrain et de Lilian Brassier en défense.

Des arrivées qui font suite au départ d’Illiman Ndiaye à Everton et celui imminent de Pau Lopez à Côme. Et ce n’est pas fini puisque la direction phocéenne est toujours sur les pistes des joueurs comme Andrea Colpani, Valentin Carboni, Manuel Locatelli, Gaetano Castrovilli et surtout, Youcef Atal dont la signature est en bonne voie.

L'article continue ci-dessous

Youcef Atal a trouvé un accord avec l’OM

Quelques mois après son départ de l’OGC Nice après la fin de son procès, Youcef Atal est sur le point de revenir en France. Celui a qui vient de terminer une courte aventure en Turquie avec l’Adana Demirspor (17 matchs, 2 buts, 3 pd) devrait rejoindre l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de Foot Mercato, l’international algérien serait déjà tombé d’accord avec le club provençal pour un bail d’une année avec une autre en option. Si rien n’est encore officiel, Youcef Atal devrait pallier le probable départ de Jonathan Clauss au poste de latéral droit. L’international français, qui a ouvert la porte à un départ il y a quelques semaines, est sur les tablettes de Galatasaray.