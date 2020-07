Xavi prolonge d'un an avec Al-Sadd

L'ancienne icône du Barça vient d'étirer d'un an son contrat avec la formation qatarie d'Al-Sadd.

Le retour tant attendu de Xavi à Barcelone a été différé après la décision de ce dernier de signer une prolongation de contrat d'un an avec Al-Sadd. Cela a été officialisé ce dimanche.

Xavi a passé quasiment toute sa carrière de joueur au . Ce n'est qu'en fin de parcours, et après 17 ans chez les Blaugrana, qu'il a tenté sa chance dans un autre club en rejoignant Al-Sadd. Il y a joué pendant quatre ans avant de raccrocher définitivement les crampons. Il a ensuite embrassé une carrière d'entraineur et a offert depuis deux titres de champion à cette formation qatarie.

Récemment, Xavi était pressenti pour retrouver le Barça en tant qu'entraineur, alors que les Catalans peinent à se trouver un technicien de qualité et à même de redorer le blason du club et s'inscrire dans la lignée des Guardiola et Luis Enrique. Actuellement, c'est Quique Setién qui est en charge de l'équipe, mais il ne devrait pas faire de vieux os. Xavi, qui a récemment admis qu'il nourrissait des ambitions pour le banc barcelonais, a donc été annoncé comme possible successeur de Setién dans le cas où ce dernier se loupe totalement dans sa mission en cette fin de saison 2019/2020. Mais, ce scénario ne se produira pas.

L'ancien capitaine Blaugrana vient de lier à son avenir à court terme à celui d'Al-Sadd en paraphant une prolongation d'une saison. Il s'est aussi dit très heureux de poursuivre dans ce rôle : "Je suis heureux de renouveler mon contrat avec Al Sadd, je travaille avec la direction du club au cours de la période actuelle sur un certain nombre de questions, notamment le renouvellement du contrat d'Akram Afif, et la signature de joueurs étrangers pour remplacer Gabi et Marco Fabian."

Le retour de Xavi dans son ancienne maison n'est cependant pas écarté définitivement. Il est toujours possible qu'il renoue avec son premier amour en 2021 lorsqu'il sera libre de tout engagement et que le FC Barcelone aura un nouveau président. Pour rappel, les élections du côté du Nou Camp sont prévues l'année prochaine.