Xavi lance un défi au Real Madrid

C'est ce qu'a déclaré son entraîneur, Xavi Hernandez, dimanche soir, après que les Blaugrana ont battu Séville 1-0 au Camp Nou grâce à un golazo de Pedri.

Ce fut un match difficile contre un rival compétent, mais le moment de classe de Pedri à la 72e minute s'est avéré décisif. Grâce à ce résultat, le FC Barcelone dépasse Séville et prend la deuxième place.

Ils sont à 12 points du Real Madrid, leader du championnat, avec un match en moins. Barcelone a encore neuf matches à jouer, contre huit pour Madrid, et le premier semble plus convaincant que le second.

Et même s'il est peu probable que les Blaugrana parviennent à combler cette distance et à dépasser les Blancos, ils sont en mesure de rêver. Et s'ils continuent à pousser comme ils le font depuis l'arrivée de Xavi à la tête du club, ils vont passer tout près.

"C'est un objectif transcendantal", a déclaré Xavi après le match dans des propos rapportés par Marca. "C'est de l'adrénaline. J'avais le sentiment qu'il allait arriver. J'aime gagner et je crois que l'équipe l'a mérité. Nous n'avons envoyé un message à personne, nous l'avons envoyé à nous-mêmes.

"Nous avons gagné et nous nous sommes amusés. L'ambiance était extraordinaire. Et concernant la Liga, tant que les mathématiques ne disent pas le contraire, nous allons continuer à nous battre. Nous allons essayer. Nous allons essayer de gagner tous les matchs. C'est difficile de voir le Real Madrid perdre des points mais nous allons essayer jusqu'au bout."