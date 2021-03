Wijnaldum dément tout conflit avec De Boer

Le milieu de terrain de Liverpool a reconnu avoir été frustré par son remplacement, mais assure accepter la décision de son coach.

Georginio Wijnaldum a minimisé son accrochage devant la ligne de touche avec son sélectionneur Frank de Boer lors de la victoire 2-0 contre la Lettonie en qualifications pour la Coupe du monde samedi.

Le milieu de terrain a été déçu d'être remplacé à 10 minutes de la fin du match quand il a cédé sa place à Donny van de Beek.

Le sociétaire de Liverpool a donc été impliqué dans une discussion animée avec De Boer à sa sortie du terrain mais a déclaré par la suite que ce n'était pas grave.

"J'étais un peu déçu, mais nous ne devrions pas le (cet épisode) rendre plus grand qu'il ne l'est", a-t-il déclaré à NOS. "Je voulais vraiment continuer, parce que je me suis amusé sur le terrain et que je sentais que je pouvais marquer un autre but, mais l’entraîneur et moi en avons déjà parlé. Ce n’est rien de mal. D'un côté, je suis très déçu, d'un autre côté c'est bon pour le groupe quand d'autres joueurs jouent aussi."

Pour De Boer, il n'y a pas de problème non plus

Memphis Depay était également mécontent d'être relevé à la fin de la seconde période, mais De Boer dit qu'il comprend les frustrations de ses deux principales stars.

"Memphis voulait marquer et il a été proche de le faire à plusieurs reprises. Je pense qu'il était plus préoccupé par cela que par le changement, a déclaré l'entraîneur batave. Gini a tellement joué, je lui ai dit de comprendre que nous sommes 24 hommes. Ils doivent aussi avoir le sentiment d'appartenir à l'équipe."

Les Pays-Bas poursuivent leur campagne de qualification pour la Coupe du monde mardi face à Gibraltar, qui a perdu contre la Norvège et le Monténégro la semaine dernière.

Ce match est le dernier qu'Oranje ait programmé avant le début de l'Euro 2020, où ils affronteront l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord.