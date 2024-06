Portugal - Tchéquie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Portugal débute l’Euro 2024 ce mardi par un duel contre la République Tchèque. Les dernières infos ici.

Les partenaires de Cristiano Ronaldo feront leur entrée en lice à l’Euro 2024 ce mardi 18 juin dans le groupe F. La première de la Seleção va débuter par un duel avec la République Tchèque. Ce match qui se jouera au Red Bull Arena sera le dernier de la première journée de la phase de groupes.

Le Portugal pour faire mieux que l’édition précédente

Champion d’Europe des nations en 2016, le Portugal veut reconquérir le vieux continent 8 ans plus tard. Vainqueurs de la France à cette époque-là en finale, Pepe et ses coéquipiers veulent une nouvelle fois écrire l’histoire. Même si elle n’a pas fait un bon parcours lors de l’édition précédente, la Seleção veut remporter son deuxième titre à une phase finale de l’Euro.

En 2021, les Rouge et Vert ont démarré la compétition de la meilleure des façons avec une belle victoire face à la Hongrie (0-3) avant de courber l’échine contre l’Allemagne (2-4). Bernardo Silva et ses coéquipiers avaient terminé la phase de groupes par un nul contre les Bleus (2-2), mais ont été éliminés par la Belgique (1-0) en huitièmes de finale.

Getty Images

Ronaldo très attendu

Le Portugal est considéré comme l’une des équipes favorites du tournoi continental. Mais la Seleção a tous ses espoirs reposés sur les épaules de son capitaine Cristiano Ronaldo. Absent lors de deux premiers matchs amicaux de préparation contre la Finlande (4-2) et la Croatie (défaite 1-2), l’attaquant d’Al Nassr FC a répondu lors du dernier match avec un doublé contre l’Irlande (3-0).

Le meilleur buteur de l’histoire du Portugal (130 réalisations) est très attendu dans cette compétition, qui semble être la dernière de sa carrière de footballeur. Le joueur de 39 ans est conscient qu'il ne lui « reste plus beaucoup d'années dans le football ».

La Tchéquie cherche toujours son premier sacre

Finaliste il y a 28 ans (1996), la République Tchèque est toujours à la recherche de son premier sacre en Championnat d’Europe des nations. La Národní tým envisage de faire un début de compétition comme l’édition dernière où elle a battu l’Ecosse (0-2). Quart de finalistes en 2020 (défaite 1-2 contre le Danemark), les Tchèques veulent faire mieux cette année.

Pronostic Portugal - République Tchèque, les Portugais vainqueurs et Ronaldo buteur

Les hommes d’Ivan Hašek veulent surprendre le Portugal d’entrée. Les Rouge, blanc et bleu ont fait une préparation rassurante avec deux victoires, notamment contre Malte (7-1) et la Macédoine du Nord (2-1).

Horaire et lieu de match

Portugal - Tchéquie

1ère journée Euro 2024/Groupe F

Lieu : Red Bull Arena (Leipzig)

A 21 heures française

Les compos probables du match Portugal - Tchéquie

Portugal : Costa; Cancelo, Pepe, R. Dias, N. Mendes; Palhinha, Vitinha, B. Fernandes; Leão, Ronaldo, B. Silva

Tchéquie : Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Barák, David Jurásek; Kuchta, Schick

Sur quelle chaîne suivre le match Portugal - République Tchèque ?

La rencontre entre le Portugal et la République Tchèque sera à suivre ce mardi 18 juin 2024 à partir de 21 heures sur BeIN SPORTS 1 et TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement via les plateformes dédiées des deux groupes, BeIN CONNECT et MyTF1.