Après les larmes, la joie ? Cristiano Ronaldo veut profiter de l'Euro pour faire oublier l'échec au Qatar

Après le Qatar, la retraite semblait poindre pour le génie portugais, mais il est toujours en pleine forme et vise la gloire en Allemagne.

Pour Cristiano Ronaldo, les trois aspects de la réalité sont la douleur, l'incertitude et le travail constant. Il est facile de comprendre pourquoi : sa remarquable route vers l'Allemagne en est un exemple.

Tout a commencé dans la douleur au Qatar, où une campagne calamiteuse a plongé l'avenir de Ronaldo avec le Portugal dans l'incertitude. Mais le travail acharné qui a suivi l'a ramené jusqu'à une grande compétition internationale.

En effet, alors que le Portugal s'apprête à entamer sa campagne pour l'Euro 2024 mardi contre la République tchèque, Ronaldo est non seulement toujours dans l'effectif de la Seleçao, mais il devrait débuter en attaque dans l'une des équipes les plus talentueuses présentes en Allemagne. Il y a donc toutes les chances qu'à 39 ans, une carrière internationale sans précédent qui semblait devoir s'achever dans l'embarras, se termine par la plus glorieuse démonstration à ce jour de la remarquable résilience de Ronaldo.

Ne vous y trompez pas : il ne s'agit pas seulement pour Ronaldo de profiter de sa dernière danse, après avoir été bouté hors de l'épreuve et ridiculisé au Qatar. CR7 est également déterminé à avoir le dernier mot en Allemagne.