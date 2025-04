Borussia Dortmund - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Borussia Dortmund vs FC Barcelone

Qualification en vue pour le Barça ? Malgré le 4-0 de l'aller, les Catalans se méfient du piège à Dortmund pour le retour des quarts de finale de C1.

Mission validation pour le Barça au Signal Iduna Park. Forts d'un avantage colossal (4-0) acquis à l'aller, les hommes de Hansi Flick se présentent à Dortmund ce mardi soir (21h00) avec l'objectif clair de "terminer le travail" ("A rematar la faena!) et de rallier le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2019. Mais malgré des statistiques écrasantes en leur faveur, la méfiance reste de mise face au fameux "mur jaune" et aux fantômes des déroutes européennes passées.

Le Barça "CON TODO" pour éviter les vieux démons

Pas question de tomber dans la facilité ou l'excès de confiance. Hansi Flick l'a clairement indiqué : son équipe abordera ce match retour "avec tout" ("CON TODO") et alignera une formation très compétitive pour "protéger le trésor" des quatre buts d'avance. Si l'histoire plaide pour le Barça (une seule équipe éliminée sur 159 après avoir perdu l'aller par 4 buts ou plus en C1), les douloureux souvenirs de Rome ou Liverpool rappellent que rien n'est jamais acquis en Europe. Mais Flick insiste : ce Barça, invaincu en 24 matchs en 2025, est différent, mentalement plus fort, "jeune mais pas inexpérimenté". La concentration sera maximale pour ne pas gâcher la fête.

Dortmund peut-il croire au miracle ?

Pour le Borussia Dortmund, la situation relève de l'exploit historique. Remonter un 4-0 face à ce Barça semble une mission quasi impossible, même dans l'ambiance surchauffée du "Westfalenstadion", surnommé "l'enfer jaune". Finaliste malheureux l'an passé, le BVB traverse une saison irrégulière et affiche une forme inquiétante à domicile (seulement 3 victoires sur les 12 derniers matchs). Le bon nul arraché contre le Bayern (2-2) le week-end dernier constitue une faible lueur d'espoir pour une équipe lourdement handicapée par les absences de cadres comme Schlotterbeck, Sabitzer et Gross.

Dernière marche avant un dernier carré attendu

Sans dévoiler ses cartes, Hansi Flick (invaincu contre Dortmund) devrait s'appuyer sur ses hommes forts, notamment le trio offensif Raphinha-Lewandowski-Yamal, étincelant à l'aller. L'objectif est simple : valider la qualification, poursuivre la route vers un potentiel quadruplé historique et confirmer le retour du Barça au premier plan européen. Plus de 3000 supporters catalans ont fait le déplacement pour encourager leur équipe à franchir cette dernière marche avant les demi-finales.

Sur quelle chaine regarder Borussia Dortmund - Barcelone ?

Pays / Région Chaîne TV / Plateforme Streaming 🇫🇷 France Canal+ MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 2 BeIN Connect / TOD 🇺🇸 États-Unis CBS Sports Paramount+ 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 1 TNT Sports app 🇵🇹 Portugal — DAZN 🇮🇹 Italie Sky Sports Max Sky Go Italia 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo Go 🇷🇸 Balkans Arena Premium 1 — ⚠️ Astuce : Si vous êtes en France, vous pouvez accéder à l'une de ces chaînes étrangères via un VPN pour voir le match.

Horaire et lieu du match Borussia Dortmund - Barça

Ligue des Champions - Phases Finales Signal Iduna Park

Le match de quart de finale de l'UEFA Champions League entre Borussia Dortmund et Barcelone se jouera au Signal Iduna Park à Dortmund, en Allemagne.

Il débutera à 21h00 le mardi 15 avril, heure française.

Actualités des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Borussia Dortmund

Pascal Groß fait son retour après avoir purgé une suspension, mais Marcel Sabitzer et Nico Schlotterbeck sont forfaits en raison de blessures au genou.

En défense, Julian Ryerson, Emre Can, Waldemar Anton et Ramy Bensebaini devraient être titularisés, ce qui pourrait pousser Niklas Süle sur le banc dans un schéma en 4-2-3-1.

Sur le front de l’attaque, Serhou Guirassy devrait de nouveau être épaulé par Jamie Bynoe-Gittens, Julian Brandt et Karim Adeyemi.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Alejandro Baldé s’est blessé aux ischio-jambiers ce week-end, laissant sa place au jeune Gerard Martín au poste de latéral gauche. Dani Olmo, Marc Bernal, Marc-André ter Stegen et Marc Casadó sont toujours indisponibles.

Fermín López pourrait de nouveau être préféré à Gavi pour évoluer en soutien de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque.

