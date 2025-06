PSG - Inter Miami : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Inter Miami CF

Le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami se défient ce dimanche pour une place en quarts de finale du Mondial des Clubs. Les dernières infos ici.

Le PSG s’apprête à vivre un moment fort ce dimanche, avec un rendez-vous à haute tension face à l’Inter Miami. Un duel électrique entre Messi et Paris se profile. Une place en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs est en jeu. À Atlanta, deux philosophies, deux continents, deux ambiances. Mais surtout, une histoire particulière avec Lionel Messi. L’Argentin, exilé en MLS, s’apprête à retrouver le club qu’il a quitté libre en 2023. Autant dire que ce huitième de finale n’a rien d’un simple match.

Le PSG veut tout rafler

Couronné récemment en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec la certitude d’avoir les armes pour aller très loin. Certes, le parcours dans le groupe B a connu une petite fausse note avec une défaite contre Botafogo (0-1), mais les succès retentissants contre l’Atlético de Madrid (4-0) et Seattle Sounders (0-2) ont vite effacé les doutes. Ce qui a permis à Paris de terminer en tête du groupe B. Luis Enrique peut en plus compter sur le retour d’Ousmane Dembélé, qui a repris l’entraînement et devrait faire partie du groupe pour ce duel américain.

Messi et Miami rêvent de l’exploit

Face au champion d’Europe se présente une équipe américaine qui n’a pas volé sa qualification. L’Inter Miami a terminé deuxième du groupe A derrière Palmeiras. Menés par un Lionel Messi décisif contre Porto (2-1) sur coup franc, les Floridiens ont arraché deux nuls précieux (0-0 contre Al-Ahly, 2-2 face à Palmeiras) et une victoire, qui les propulsent dans le grand bain. L’enjeu est clair : faire tomber le PSG pour rappeler aux Parisiens qu’ils n’auraient jamais dû laisser Lionel Messi filer sans indemnité à l’été 2023.

Sur quelle chaine Paris Saint-Germain - Inter Miami CF ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le PSG et l'Inter Miami sera disponible en direct et en streaming en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC à l'échelle mondiale.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Inter Miami CF

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le PSG et l'Inter Miami se jouera au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Glendale, États-Unis.

Il commencera à 18h, heure française, le dimanche 29 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain affronte l’Inter Miami de Lionel Messi ce dimanche 29 juin (18h) en 8e de finale de la Coupe du monde des clubs, à Atlanta. Si Luis Enrique devrait aligner son équipe type, une incertitude plane autour d’Ousmane Dembélé, de retour de blessure. L’ailier français pourrait débuter sur le banc, laissant Désiré Doué en pointe et Barcola sur l’aile droite. Le PSG, champion d’Europe en titre, entame la phase à élimination directe avec ambition.

Infos de l'équipe Inter Miami CF

En face, Lionel Messi reste le véritable métronome de l’Inter Miami. L’Argentin connaît bien le PSG, qu’il a déjà fait souffrir à plusieurs reprises : sept actions décisives en neuf confrontations face à son ancien club. Il sera entouré de ses anciens partenaires du Barça, Luis Suarez et Sergio Busquets, pour former un trio aussi nostalgique qu’efficace.

Toujours privé de Drake Callender, Gonzalo Lujan et Yannick Bright, Miami devrait à nouveau s’en remettre à Oscar Ustari dans les cages. À gauche, même si Jordi Alba est de retour de blessure, il pourrait débuter sur le banc, le jeune Noah Allen ayant conservé la confiance du staff.

