Palmeiras - Al Ahly : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Palmeiras vs Al Ahly SC

Après avoir tenu tête à Messi, Al Ahly défie Palmeiras et son futur joyau de Chelsea, Estevão, pour un match déjà décisif en Coupe du Monde des Clubs.

Après des débuts frustrants pour les deux équipes, la deuxième journée du Groupe A de la Coupe du Monde des Clubs offre ce jeudi une opposition de styles fascinante. D'un côté, Palmeiras et sa pépite Estevão, futur joueur de Chelsea. De l'autre, Al Ahly, le géant africain qui a prouvé sa solidité en tenant en échec l'Inter Miami de Lionel Messi. Dans ce match déjà capital, la victoire est impérative pour espérer voir les huitièmes de finale.

La dernière vitrine pour le prodige Estevão

Le temps est compté pour les supporters de Palmeiras qui veulent admirer leur joyau. Estevão, le "wonderkid" brésilien, dispute son dernier tournoi avec son club formateur avant de s'envoler pour Chelsea et la Premier League. Transparent lors du match nul initial face à Porto (0-0), le jeune prodige sait qu'il est attendu au tournant. Cette rencontre face à une défense égyptienne réputée pour sa rigueur est un test parfait pour sa maturité et sa capacité à briller sur la scène mondiale.

Al Ahly

Al Ahly, la force tranquille qui ne craint personne

Le club du Caire a envoyé un message fort lors de son premier match. En neutralisant l'armada de stars de l'Inter Miami (0-0), et en se permettant même de rater un penalty, Al Ahly a démontré qu'il n'était pas venu aux États-Unis pour faire de la figuration. Forts de leurs 12 titres de champions d'Afrique, les "Diables Rouges" s'appuient sur un collectif expérimenté et une discipline tactique qui pourraient poser d'énormes problèmes à l'attaque brésilienne. Ils devront cependant probablement composer sans leur maître à jouer, Emam Ashour, sorti sur blessure contre Miami.

Déjà un match sans filet

Avec un seul point au compteur chacun, Palmeiras et Al Ahly savent qu'ils n'ont plus de joker. Une défaite ce jeudi compromettrait très sérieusement leurs chances de qualification pour la phase finale. La pression sera donc sur les épaules des deux équipes, entre des Brésiliens qui doivent justifier leur statut et des Égyptiens qui veulent confirmer leur excellente première sortie.

Horaire et lieu du match Palmeiras - Al Ahly SC

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. A MetLife Stadium, New Jersey

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Palmeiras et Al Ahly SC se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, États-Unis.

Il débutera à 18h00 le jeudi 19 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Palmeiras

La dynamique offensive de Palmeiras a été sérieusement amputée. La blessure de longue durée de Figueiredo, combinée à l’absence de Bruno Rodrigues (toujours en convalescence après une opération au genou), a considérablement réduit les options dans le secteur offensif.

Heureusement, la lumière est venue de Estêvão. La pépite brésilienne, en partance pour Chelsea, a illuminé le premier match de son talent : vitesse, percussion, appels tranchants… Il a littéralement martyrisé la défense de Porto, et pourrait bien poser les mêmes problèmes à Al Ahly.

Infos de l'équipe d'Al Ahly

Côté égyptien, les blessures compliquent sérieusement la donne. Reda Slim est forfait, tout comme Mohamed Abdallah Ali et Samir Mohamed, deux éléments essentiels à l’équilibre du milieu. Face à cette hécatombe, Jose Riveiro devra puiser dans la profondeur de son banc et faire preuve d’adaptabilité tactique pour combler les manques.

Le technicien espagnol devrait s’en tenir à son 4-2-3-1 habituel, basé sur un bloc compact et des projections rapides. Ben Romdhane et Attia assureront l’impact au milieu, pendant que Trézéguet et Kouka animeront les couloirs pour alimenter l’attaque.

