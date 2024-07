"Vraiment cruel", le gros coup de gueule de Bellingham après la finale perdue

Jude Bellingham a du mal à admettre la défaite en finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne, dimanche.

Démarré le 14 juin, l’Euro 2024 a livré son verdict ce dimanche 14 juillet avec le duel entre l’Espagne et l’Angleterre au stade olympique de Berlin. En quête de leur premier sacre dans la compétition, les Three Lions vont devoir attendre encore après leur défaite (2-1) contre la Roja, ce dimanche en finale.

"C'est déchirant", Bellingham ne digère pas la défaite

Considérée comme une des équipes favorites du tournoi, l’Angleterre, qui a livré des copies en deçà des attentes, a quand même atteint la finale de l’Euro 2024 en Allemagne. Comme en 2021 face à l’Italie, les Three Lions ont été incapables de renverser une solide équipe espagnole, qui s’était imposée 2-1 au coup de sifflet final. Milieu offensif des Anglais, Jude Bellingham a fait part de sa déception.

« C'est très difficile. Nous avons fait beaucoup de sacrifices au cours des dernières semaines. Vous savez, c'est tellement difficile avec les calendriers insoutenables de se retrouver en fin de saison pour un dernier tournoi. C'est difficile mentalement, physiquement, on est épuisés. Mais pour notre pays, nous voulons tout donner et perdre de cette façon est vraiment cruel. Nous n'avons probablement pas joué notre meilleur match, mais il y a eu quelques bons moments. Nous avions l'impression d'être revenus dans le match et de prendre un autre coup de massue sur le but tardif, c'est déchirant », a lancé le joueur du Real Madrid après le match.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Pour l’ancien du Borussia Dortmund, l’Angleterre réussira à conquérir l’Europe lors des prochaines éditions. « Nous ne voulions rien de moins qu'entrer dans l'histoire et rendre le peuple d'Angleterre fier. On ne l'a pas fait. Il y a des raisons et on va les analyser en équipe. Il y a des expériences et des choses que nous pouvons tirer de ce tournoi pour l'avenir. Je suppose que si vous regardez tout de façon négative, rien ne changera jamais. Nous mettons ensemble les points positifs et négatifs et on arrivera à trouver un moyen d'amener un jour l'Angleterre à franchir la ligne d'arrivée en tête », a-t-il conclu.

En sept matchs avec les Three Lions à l’Euro 2024, Jude Bellingham a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.