Visite éclair à Londres : Bellingham termine ses vacances au stade d'Arsenal

Jude Bellingham, la star du Real Madrid, est apparu à l'Emirates Stadium, l'enceinte d'Arsenal, ce dimanche.

Selon le journal « The Sun », l'international anglais Jude Bellingham a été aperçu en train de soutenir son frère Jobe Bellingham et son ancien club, le Borussia Dortmund, face à Arsenal.

Dortmund s'est imposé face à Arsenal sur le score de 3-2 lors d'un match amical relevé avant le début de la saison, à l'Emirates Stadium.

Âgé de 23 ans, il se trouvait dans la tribune VIP du stade d'Arsenal, où il suivait le déroulement de la rencontre.

Le milieu de terrain polyvalent a eu l'occasion de voir Jobe, âgé de 20 ans, débuter comme titulaire avec le Borussia Dortmund et disputer l'intégralité du match contre les champions de Premier League.

Bellingham semblait de bonne humeur après la performance de Dortmund, où il a passé trois saisons et inscrit un total de 24 buts et 16 passes décisives en 132 matches jusqu'à son transfert au Real Madrid en 2023.

Jobe, de son côté, a marqué cinq buts en 49 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club allemand l'année dernière.

Jude devrait rejoindre le camp de préparation du Real Madrid pour la nouvelle saison demain lundi, après de longues vacances estivales consécutives à la troisième place obtenue par l'Angleterre à la Coupe du monde 2026.







