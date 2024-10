Affaire de viol, le Real Madrid prend une décision forte pour Mbappé

Celta Vigo vs Real Madrid

Après les rumeurs sur une prétendue implication de Kylian Mbappé dans l’affaire de viol en Suède, le Real Madrid prend une décision pour son joueur.

En plus des critiques sur son absence de la trêve internationale, Kylian Mbappé est depuis ce lundi, associé à une affaire de viol en Suède. A la suite de ces indiscrétions, qui ont poussé la justice suédoise à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur l’affaire, le Real Madrid prend une décision forte à l’encontre de son attaquant.

La Justice suédois ouvre une enquête contre Mbappé

Au moment du match entre Israël et la France (1-4), Kylian Mbappé a jugé bon de faire une tournée en Suède. Accompagné de son ex-coéquipier Nordi Mukiele, le Bondynois a dîné au restaurant Chez Jolie à Stockholm, avant de se rendre à la discothèque V à Stureplan où il a passé la nuit. Mais quelques jours après cette virée, une affaire de viol a éclaté et le nom de l’ancien Parisien y est collé. Selon Kylian Mbappé, il s’agit de « FAKE NEWS ».

Getty Images

Mais la justice suédoise annonce qu’une enquête est ouverte afin d’élucider les faits. « Après les reportages des médias faisant état d'un viol présumé à Stockholm, le procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police (…) Selon le rapport, l'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre de Stockholm. L'enquête préliminaire est menée par la procureure principale Marina Chirakova. Le procureur n'est pas disponible pour les médias et ne peut pas fournir plus d'informations pour le moment. Lorsque de plus amples informations seront disponibles, un nouveau communiqué de presse sera envoyé », a indiqué la justice suédoise dans son communiqué.

Le Real Madrid retire Mbappé d’une photo

Quelques heures après la sortie du communiqué de la justice suédoise, le Real Madrid prend une décision envers Kylian Mbappé. En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux en lien avec Adidas et la fondation du Real Madrid, Jude Bellingham a publié une photo où on peut le voir avec Roberto Carlos ou encore Kylian Mbappé, ce mardi.

Dans le même temps, le Real Madrid a publié cette même photo sur ses réseaux. Mais à la grande surprise, la Maison Blanche a extrait Kylian Mbappé de ce cliché. Un retrait en rapport de l’affaire de viol du Bondynois ? Ou parce que l’ancien du PSG est sponsorisé par Nike, concurrent principal d'Adidas ? Mais Sergio Lull l’est aussi. Pourtant, Rodrygo et Camavinga, sponsorisés par Nike, sont aussi mis en avant par le Real dans le cadre de cette même opération.