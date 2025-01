VIDÉO - Un nouveau bijou de Mbappé avec le Real Madrid

Mbappé régale avec un doublé face à Valladolid ! Découvrez ses deux buts, dont un superbe tir croisé après une passe décisive de Rodrygo.

Ce samedi, lors du match du Real face à Valladolid, Kylian Mbappé a une nouvelle fois démontré son talent exceptionnel en s’illustrant par un doublé qui a marqué les esprits. L’attaquant français, impérial dans son rôle de leader offensif, a d’abord ouvert le score à la 29e minute grâce à une action collective parfaite. Sur un une-deux à une touche de balle avec Jude Bellingham, il s’est retrouvé seul face au gardien. Avec son calme habituel, il a ajusté un plat du pied droit imparable pour permettre au Real Madrid de prendre l’avantage.

Mais le spectacle de l'international tricolore ne s’est pas arrêté là.

Un nouveau doublé pour Mbappé

En seconde période, à la 57e minute, Mbappé a de nouveau frappé. Sur une magnifique passe en pleine course de Rodrygo, le Bondynois n'a même pas contrôlé et a placé une frappe croisée dans le petit filet. Ce deuxième but a non seulement mis les siens à l’abri mais a aussi confirmé son statut d’attaquant incontournable cette saison.

Avec ce doublé, Kylian Mbappé porte son total à 21 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues, dont 14 réalisations en Liga. Il réduit ainsi l’écart avec Robert Lewandowski, le leader actuel du classement des buteurs du championnat espagnol, désormais à seulement deux longueurs.

Une machine à marquer

Mbappé est dans une forme étincelante : il vient d’aligner un cinquième match consécutif en marquant au moins un but. Cette régularité fait de lui une véritable arme offensive pour le Real Madrid, qui peut compter sur sa détermination et son instinct de tueur face au but.

Aux côtés de Jude Bellingham et Rodrygo, il symbolise un Real Madrid conquérant et ambitieux, prêt à dominer sur tous les fronts. Ses 7 buts sur les 5 derniers matchs témoignent de son efficacité redoutable.

Depuis environ deux mois et après des débuts poussifs, Mbappé est devenu la pierre angulaire de l’attaque madrilène. Il brille dans un collectif parfaitement huilé. Sa capacité à marquer dans des moments clés et contre des adversaires variés prouve qu’il est redevenu l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe.

Alors qu’il se rapproche inexorablement de la tête du classement des buteurs en Liga, une question se pose : où s’arrêtera Kylian Mbappé cette saison ? En attendant, ses admirateurs peuvent déjà revoir son dernier chef-d’œuvre contre Valladolid, une nouvelle perle qui vient enrichir sa collection.