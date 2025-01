Les chiffres fous de Mbappé, mais un joueur fait encore mieux

Mbappé brille au Real Madrid avec des performances exceptionnelles et des statistiques impressionnantes. Mais un autre joueur dépasse ses chiffres...

Depuis deux mois, Kylian Mbappé brille de mille feux au Real Madrid, enchaînant les buts et marquant de son empreinte chaque rencontre. Avec 11 réalisations et 2 passes décisives en seulement 10 matchs, le Français affiche des statistiques impressionnantes, qui le placent parmi les attaquants les plus prolifiques d’Europe. Pourtant, un autre joueur parvient à faire encore mieux sur cette période : Alexander Isak. L’attaquant suédois de Newcastle s’est imposé comme une véritable machine à marquer, avec 12 buts et 4 passes décisives sur la même série de rencontres.