Duel des extrêmes en Liga : Valladolid affronte le Real Madrid, leader confiant, dans une rencontre cruciale pour le maintien et la course au titre.

Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valladolid ce samedi avec l’objectif de poursuivre sa série de victoires. En tête de la Liga avec 46 points en 20 journées, les hommes de Carlo Ancelotti affrontent une équipe de Valladolid en grande difficulté, actuellement lanterne rouge du championnat avec seulement 15 points. Malgré leur position délicate, les Pucelanos ont montré des signes de vie à domicile, remportant leurs deux derniers matchs face à Valence et au Betis.

Cependant, Valladolid reste sur six défaites consécutives contre les Merengues en championnat. La dernière victoire des locaux face à Madrid remonte à 2008, un chiffre qui illustre la montagne que devront gravir les hommes de Diego Cocca pour espérer un résultat.

Le Real Madrid en pleine dynamique

Après leur lourde défaite contre le Barça en Supercoupe (5-2), les Madrilènes ont réagi de la meilleure des manières. Trois victoires consécutives contre le Celta Vigo, Las Palmas et le Red Bull Salzbourg leur ont permis de reprendre confiance. Lors de leur dernier match en championnat, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont imposés 4-1 face à Las Palmas, profitant d’un faux pas de l’Atlético pour prendre deux points d’avance en tête du classement.

Carlo Ancelotti a su redonner de l’élan à son groupe, et son équipe semble retrouver son efficacité offensive. Avec des matchs abordables face à Valladolid et l’Espanyol avant de recevoir l’Atlético Madrid, les Merengues ont l’opportunité d’enchaîner les bons résultats et d’affirmer leur statut de prétendants au titre.

Un choc des extrêmes

Ce déplacement au stade José-Zorrilla oppose deux formations aux ambitions radicalement opposées. D’un côté, Valladolid se bat pour sa survie et vise un maintien historique après sa remontée en Liga. De l’autre, le Real Madrid veut conforter sa place en tête et préparer au mieux ses échéances européennes.

Les Madrilènes partiront favoris, mais attention à ne pas sous-estimer une équipe de Valladolid capable de surprendre, surtout devant son public.

Voici tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de diffusion en continu et plus.

Sur quelle chaine suivre le match Real Valladolid - Real Madrid ?

La rencontre entre Valladolid et le Real Madrid sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Valladolid - Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Jose Zorrilla

Le match de La Liga entre le Real Valladolid et le Real Madrid se jouera au Estadio José Zorrilla à Valladolid, en Espagne.

Il débutera à 21h00 le samedi 25 janvier, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Real Valladolid

Pour Valladolid, le milieu défensif clé Stanko Juric est out en raison d'une suspension, tandis que Raul Moro et Juma Bah ont été au centre de spéculations de transfert concernant des départs de Real Valladolid, ce dernier étant apparemment sur le point de conclure un transfert à Manchester City.

Plus tôt cette semaine, le Real Valladolid a émis un communiqué accusant Bah de rupture de contrat après ne pas s'être présenté à l'entraînement. Le club a également allégué que Manchester City avait "semblé conseiller" au jeune homme de 18 ans de prendre de telles mesures controversées. Par conséquent, il est très peu probable que Bah fasse partie de l'effectif de Valladolid ce week-end.

Pendant ce temps, tout départ potentiel de Moro cet hiver est exclu après que l'attaquant ait fracturé sa clavicule lors du récent affrontement de l'équipe avec l'Espanyol. Il est parti pour une longue période d'indisponibilité, le rendant inéligible pour l'avenir proche.

Infos de l'équipe de Real Madrid

Quant au Real Madrid, Vinicius Junior reste suspendu après son carton rouge contre Valence. De plus, les Merengues continuent de faire face à des préoccupations liées aux blessures, avec les absences de longue durée de Eder Militao, Dani Carvajal et Eduardo Camavinga toujours écartés.

Aurelien Tchouameni, qui a été mis au repos par précaution en raison d'un léger problème musculaire contre Salzbourg, devrait revenir en action et reprendre sa place au cœur du milieu de terrain.

Au poste de latéral droit, Lucas Vazquez est prêt à faire son retour après avoir purgé une suspension en Ligue des Champions en milieu de semaine, avec Federico Valverde récupérant sa place au milieu de terrain.

David Alaba devrait continuer à revenir progressivement de son absence prolongée avec une nouvelle apparition en tant que remplaçant. Pendant ce temps, Brahim Diaz devrait bénéficier de l'indisponibilité de Vinicius, avec l'international marocain attendu pour s'aligner aux côtés de Rodrygo et Kylian Mbappé dans le trio offensif du Real Madrid.

