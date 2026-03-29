VIDÉO - Le premier but de Désiré Doué avec l'Equipe de France

Il avait mal à la hanche avant de fouler la pelouse du Northwest Stadium. Peu importe. Désiré Doué n'est pas du genre à s'économiser, encore moins quand il s'agit d'enfiler le maillot bleu. Et cela s'est vu ce dimanche.

L'attaquant du PSG a ouvert le score face à la Colombie avec une frappe à l'entrée de la surface au bout d'une demi-heure de jeu. Le ballon, dévié par Muñoz, a pris à contre-pied le gardien Montero pour offrir l'avantage à la France. Un but heureux dans sa conclusion, mais qui récompensait un pressing et une activité permanente depuis le coup d'envoi.

Doué buteur sur une belle séquence tricolore

Ce qui rend ce moment particulièrement fort, c'est le contexte. Doué inscrit ainsi son premier but sous le maillot bleu, à 20 ans, à l'occasion de sa septième sélection. Sept matchs à attendre, à patienter, mais sans se décourager. Ce soir à Landover, le verrou a enfin sauté.

Le joueur formé à Rennes avait donc abordé ce match avec une gêne à la hanche, qui avait soulevé quelques interrogations en interne avant la rencontre. Akliouche et Marcus Thuram, qui figuraient à ses côtés dans l'animation offensive des Bleus, étaient aussi impliqués dans cette ouverture du score. Tout ce beau monde faisait partie du onze entièrement remanié par Deschamps trois jours après la victoire contre le Brésil.

Malgré l'inconfort physique, Doué a ainsi livré une prestation solide et décisive. Ce premier but en sélection restera, quoi qu'il arrive, comme une date dans sa jeune carrière internationale. Revivez-le en vidéo ci-dessus.