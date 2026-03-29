Après une prestation convaincante face au Brésil (2-1), l’équipe de France enchaîne avec un second match amical contre la Colombie, ce dimanche. Ce rendez-vous, prévu en conclusion de la trêve internationale, doit permettre d’affiner les derniers réglages avant la Coupe du monde 2026. Dans cette optique, Didier Deschamps a choisi de bouleverser son équipe afin d’observer de nouveaux profils et d’évaluer la profondeur de son effectif.
La compo des Bleus contre la Colombie : Les grands ajustements de Deschamps
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Une dynamique positive à confirmer pour les Bleus
Portés par un succès maîtrisé face à une opposition relevée, les Bleus abordent cette rencontre avec confiance. Lors de ce premier test, Didier Deschamps avait aligné une équipe proche de son onze type, qui a su faire preuve de solidité collective malgré l’expulsion de Dayot Upamecano en seconde période.
Ce résultat positif a conforté certaines certitudes, mais il n’a pas empêché le sélectionneur de revoir ses plans pour la suite. Face à la Colombie (20h), Didier Deschamps entend profiter de ce contexte amical pour élargir sa revue d’effectif et tester des solutions alternatives à quelques mois d’une échéance majeure.
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Didier Deschamps change tout en défense
Dans cette logique, le staff tricolore devrait procéder à un remaniement massif du onze de départ. Fidèle à sa méthode, Didier Deschamps souhaite offrir du temps de jeu à des éléments moins utilisés, afin d’évaluer leur capacité à s’intégrer dans le projet collectif.
Ainsi, une équipe largement renouvelée est attendue au coup d’envoi. Brice Samba devrait débuter dans les cages, protégé par une défense inédite composée de Pierre Kalulu et Lucas Digne sur les côtés, avec une charnière centrale formée par Maxence Lacroix et Lucas Hernandez.
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Deschamps innove en attaque
Au milieu de terrain, l’association entre Warren Zaïre-Emery et N’Golo Kanté devrait permettre d’apporter à la fois équilibre et activité. Devant eux, Didier Deschamps envisage une animation offensive créative, avec Maghnès Akliouche, Rayan Cherki et Désiré Doué en soutien de Marcus Thuram, positionné en pointe.
Ce dispositif offensif vise à injecter de la fraîcheur et de la spontanéité dans le jeu des Bleus. Didier Deschamps espère ainsi identifier de nouvelles solutions avant l’annonce de la liste définitive, dans un contexte où la concurrence s’intensifie à tous les postes.
La compo attendue des Bleus contre la Colombie
Samba - Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne - Zaire-Emery, Kanté - Akliouche, Cherki, Doué - Thuram.