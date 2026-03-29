La compo des Bleus contre la Colombie : Les grands ajustements de Deschamps

Portés par un succès maîtrisé face à une opposition relevée, les Bleus abordent cette rencontre avec confiance. Lors de ce premier test, Didier Deschamps avait aligné une équipe proche de son onze type, qui a su faire preuve de solidité collective malgré l’expulsion de Dayot Upamecano en seconde période.

Ce résultat positif a conforté certaines certitudes, mais il n’a pas empêché le sélectionneur de revoir ses plans pour la suite. Face à la Colombie (20h), Didier Deschamps entend profiter de ce contexte amical pour élargir sa revue d’effectif et tester des solutions alternatives à quelques mois d’une échéance majeure.