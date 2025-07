VIDÉO - Le magnifique ciseau de Mbappé contre Dortmund !

QUEL BUT ! Entré en jeu depuis quelques minutes, Kylian Mbappé a inscrit un ciseau retourné exceptionnel avec le Real Madrid face à Dortmund ! La vidéo de son bijou...

Il y a des gestes qui rappellent pourquoi un joueur est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Kylian Mbappé en a offert un exemple éclatant ce samedi soir, lors du quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs face au Borussia Dortmund. Alors qu'il n'était sur la pelouse que depuis une dizaine de minutes, l'attaquant français a illuminé la rencontre d'un but d'anthologie. Dans le temps additionnel, sur un centre de son jeune coéquipier Arda Güler, Mbappé s'est envolé pour exécuter un ciseau retourné parfait qui a trompé le gardien adverse, portant le score à 3-1 pour le Real Madrid. Un pur moment de génie.

Un bijou pour assurer la qualification !

Ce but n'est pas seulement magnifique, il est aussi crucial et symbolique. Il s'est avéré être le but de la victoire, puisque le Real a concédé un penalty en toute fin de match pour un score final de 3-2. C'est également le 44ème but de Kylian Mbappé cette saison toutes compétitions confondues, lui permettant d'égaler son record personnel de la saison précédente. Et surtout, c'est sa toute première réalisation dans cette Coupe du Monde des Clubs, une compétition très importante à ses yeux.

Ce but spectaculaire marque le véritable retour en forme de la star madrilène. Absent durant toute la phase de poule en raison d'une méchante gastro-entérite, Mbappé avait fait son retour comme remplaçant lors du huitième de finale contre la Juventus, mais sa demi-heure de jeu avait été jugée décevante par les observateurs. En marquant de cette manière face à Dortmund, il a balayé les doutes sur sa condition physique et a prouvé qu'il était de nouveau prêt à être le "facteur X" de son équipe dans les moments importants.

Mbappé rappelle qui est le patron

Alors que le jeune canterano Gonzalo García, surnommé le "nouveau Raúl", avait brillé durant son absence en inscrivant quatre buts et en lui "volant la vedette", Mbappé a rappelé, avec ce geste de classe mondiale, qui était le véritable patron de l'attaque madrilène. Si les buts de Fran García et de Gonzalo García ont été importants pour lancer le Real, c'est bien le bijou du Français qui restera dans toutes les mémoires et qui qualifie le club pour le dernier carré.

Ce retour en grande forme tombe au meilleur des moments pour le Real Madrid. En demi-finale, les Merengue affronteront un adversaire que Kylian Mbappé connaît par cœur : son ancien club, le Paris Saint-Germain. Ce but exceptionnel sonne comme un message, un avertissement envoyé à ses anciens coéquipiers. Le Bondynois est là, il est efficace, et il sera prêt pour ces retrouvailles qui s'annoncent électriques. Une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, une source d'inquiétude pour le PSG.