Ballon d'Or : Le double jeu de Mbappé qui exaspère

Kylian Mbappé a soutenu Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. En apparence. Une analyse fine de sa déclaration révèle un tout autre calcul personnel...

La scène avait tout d'une passe décisive. Interrogé en conférence de presse ce samedi sur la course au Ballon d'Or, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a semblé adouber son coéquipier Ousmane Dembélé. "Moi, je voterais pour Dembélé", a-t-il lancé, qualifiant le choix de "très clair" face à son rival direct, Lamine Yamal. Un soutien franc et massif ? Pas si vite. Pour qui sait lire entre les lignes, la communication millimétrée du Madrilène cachait une ambition personnelle à peine voilée et un manque d'élégance assez décevant.