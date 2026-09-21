La Fédération royale espagnole de football a publié les enregistrements audio des deux incidents ayant nécessité l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors du derby de Madrid.

L'Atlético Madrid s'est imposé face à son voisin le Real Madrid sur le score de 2-1, dans une rencontre marquée par une vive polémique arbitrale qui a suscité des réactions de colère au sein du club merengue.

La Fédération a publié l'échange relatif au premier fait de jeu, à savoir l'annulation du carton jaune adressé à Bellingham pour l'attribuer à Cuti Romero en raison de son intervention dangereuse, ainsi que le second, concernant l'expulsion de Huijsen pour une faute grave sur Giuliano Simeone après examen d'un détail important de l'action.

Aucun enregistrement audio n'a été publié concernant l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde, sans doute la plus polémique de toutes, celle-ci n'ayant même pas donné lieu à un avertissement, dans la mesure où l'assistance vidéo n'est pas intervenue.

L'expulsion de Huijsen a suscité une certaine controverse, d'autant plus que l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias avait accordé un penalty et brandi le carton jaune au visage du défenseur du Real Madrid, avant de recevoir une alerte de la salle VAR, cette fois de la part de l'arbitre Daniel Trujillo.

L'arbitre vidéo a déclaré : « Miguel, je te recommande de revoir l'action pour évaluer la possibilité d'expulser Huijsen, en raison de sa retenue sur l'adversaire sans aucune possibilité de disputer le ballon. »

Tandis que l'arbitre se dirige vers l'écran, on l'entend s'adresser aux remplaçants du Real Madrid : « Vous pouvez vous asseoir », et lorsqu'il arrive, il dit : « Je suis maintenant devant l'écran. »

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On lui explique alors depuis la salle VAR : « Très bien, je constate que le joueur du Real Madrid a retenu l'adversaire sans aucune possibilité de disputer le ballon dans une occasion nette de but. »

L'arbitre a répondu : « Très bien, peux-tu me montrer un plan large s'il te plaît ? Je veux voir où se trouve le gardien. »

Depuis la salle VAR, on lui a présenté les images de la caméra hors-jeu, et Miguel Ángel Ortiz Arias a alors conclu : « Très bien, j'ai compris que le gardien ne peut pas atteindre le ballon. Il l'a contrôlé, bon, le gardien n'est pas dans le rayon d'action du jeu. Il n'y avait aucune contestation sur le ballon. Je vais changer le carton jaune en rouge et confirmer le penalty. »

Une fois la révision terminée, Dean Huijsen a été expulsé, laissant le Real Madrid terminer la rencontre à dix.

Le comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football analysera les images demain lundi, et recevra les séquences sélectionnées par le système d'intelligence artificielle de la Liga espagnole afin de les intégrer à l'examen prévu mardi.









L'un des moments polémiques du derby fut l'intervention de Cuti Romero sur Bellingham. Dans un premier temps, Ortiz Arias avait sifflé une faute contre le milieu de terrain du Real Madrid et lui avait adressé un carton jaune.

Ainsi, l'objectif de la révision de l'assistance vidéo (VAR) n'était pas de vérifier le carton rouge, malgré l'intervention imprudente et les protestations du Real Madrid, mais bien un cas d'erreur dans l'identification du joueur.

L'arbitre vidéo a entamé son intervention en disant : « Miguel, je te recommande de revoir l'action pour évaluer une éventuelle erreur dans l'identification du joueur. » Il a ajouté : « Je vois que c'est le joueur de l'Atlético Madrid qui a marché sur le joueur du Real Madrid, et que c'est le joueur du Real Madrid qui a touché le ballon. »

Après avoir revu les images, Ortiz Arias a pris sa décision en déclarant : « Très bien, je vais annuler le carton jaune du joueur du Real Madrid et adresser un carton jaune au joueur de l'Atlético. Est-ce clair ? »



