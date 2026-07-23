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San Jose Earthquakes v Orlando City SCGetty Images Sport
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Vidéo : Griezmann démarre son aventure en MLS de la meilleure des manières

San Jose Earthquakes vs Orlando City
San Jose Earthquakes
Orlando City
Major League Soccer
A. Griezmann
É.-U.
France

A débuté comme titulaire lors de son premier match

Le Français Antoine Griezmann a débuté son aventure officielle en Major League Soccer de la meilleure des manières.

L'attaquant français (35 ans) a disputé son premier match en Major League Soccer et a inscrit un but lors de la large victoire 4-0 d'Orlando City face aux San Jose Earthquakes.

Le but d'Antoine Griezmann lors de sa première rencontre en Major League Soccer était le 300e de sa carrière en clubs.

 Le joueur français a débuté la partie comme titulaire sous les ordres de l'entraîneur argentin Martin Perlman, l'a jouée dans son intégralité et a marqué le troisième but à la 48e minute.

Le défenseur slovène David Brekalo, le Colombien Ivan Angulo et le Paraguayen Brian Ojeda ont complété la large victoire face aux San Jose Earthquakes.

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Grâce à ce succès, Orlando City remonte à la dixième place de la Conférence Est avec 17 points, à seulement deux longueurs des places qualificatives pour les play-offs, actuellement occupées par le DC United.



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