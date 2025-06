Vidéo : Franck Ribéry, l’humiliation en direct

C. Ronaldo

Ambiance électrique à Munich. Ribéry, venu en spectateur, s’est retrouvé au cœur d’un moment gênant après une pique vieille de 12 ans…

Dimanche soir, l’Allianz Arena n’a pas vibré uniquement pour la finale entre le Portugal et l’Espagne (2-2 a.p, 5-3 aux t.a.b). Dans les tribunes, une séquence particulière a attiré les regards, impliquant un certain Franck Ribéry. Présent pour assister à l’affiche européenne, l’ancien numéro 7 du Bayern a vécu un moment gênant face à une foule chauffée à blanc.

Ribéry ciblé par des supporters portugais

Il connaît ce stade par cœur. Il y a brillé, triomphé, marqué l’histoire. Pourtant, ce 8 juin à Munich, Ribéry n’a pas été accueilli avec les honneurs. Alors qu’il suivait le choc entre la Seleção et la Roja, plusieurs fans portugais l’ont interpellé juste après l’égalisation signée Cristiano Ronaldo à la 61e minute (2-2). Une provocation qui fait écho à une déclaration de Ribéry la veille, dans laquelle il faisait référence au Ballon d’Or 2013, attribué à CR7. Un trophée qu’il estimait mériter, lui qui avait tout raflé cette saison-là avec le Bayern Munich. Une remarque qui n’est pas passée inaperçue.

Cristiano Ronaldo, interrogé avant la finale, avait alors lancé : « Celui qui devrait remporter le Ballon d'Or est un joueur qui a gagné la Ligue des champions ». Une phrase qui sonne presque comme un rappel cinglant à Ribéry, classé 3e cette année-là (2013), malgré une Ligue des champions et une saison jugée exceptionnelle.

Les supporters portugais, eux, n’ont pas oublié cette polémique. Et dimanche, ils l’ont fait savoir. Franck Ribéry, piqué dans un stade qui fut jadis son royaume, n’a rien répondu. Les images, elles, parlent pour lui.