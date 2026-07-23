Deux buts inscrits par Luis Suárez ont gâché les débuts de l'attaquant polonais Robert Lewandowski avec le Chicago Fire, lors d'un match de la Major League Soccer qui s'est soldé par une victoire de l'Inter Miami sur le score de 3-2.

Lionel Messi ne figurait pas dans les rangs de l'Inter Miami, l'Argentin se reposant en Argentine après sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Luis Suárez a célébré son 100e match avec l'Inter Miami, d'abord en transformant un penalty en première période, puis en creusant l'écart à 2-1 en seconde période.









La performance de Suárez a coïncidé avec le premier match de Lewandowski sous le maillot du Chicago Fire, le club qu'il a rejoint cet été après l'expiration de son contrat avec le Barça.









Le joueur polonais, qui aura 38 ans en août, n'a pas livré un grand match et a été remplacé au bout d'une heure.

Il a semblé mal s'adapter au rythme plus rapide et plus désordonné de la Major League Soccer, adressant plusieurs signes agacés à ses coéquipiers pour réclamer du calme et des passes courtes, plutôt que de privilégier les longs ballons et les courses incessantes.

Si Robert Lewandowski avait le moindre doute sur sa place sur le terrain, il ne lui aura fallu qu'un quart d'heure pour en avoir la confirmation.

Un défenseur de l'Inter Miami a passé le ballon en retrait à son gardien Rocco Ríos Novo, titularisé pour la deuxième fois cette saison, pour ouvrir le score après que le portier a tenté de dégager le ballon, qui a filé droit dans les filets.

Bien que le Chicago Fire ait égalisé en seconde période et menacé d'inscrire un troisième but, c'est l'Inter Miami qui a décroché la victoire grâce à un but du jeune Preston Blampied à la 85e minute.

Avec ce succès, l'Inter Miami conserve la deuxième place de la Conférence Est avec 34 points, devant le Chicago Fire, troisième avec 26 points.

Lewandowski devra attendre le 1er août pour disputer son premier match devant son public, mais avant cela il jouera de nouveau à l'extérieur samedi prochain contre le New York City.

L'attaquant polonais n'était pas la seule star à avoir rejoint la Major League Soccer cet été, puisque le Français Antoine Griezmann s'est engagé avec l'Orlando City, tandis que l'Inter Miami a annoncé hier mercredi la signature du milieu de terrain brésilien Casemiro.