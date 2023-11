Vidéo : Echanges violents entre Messi et Rodrygo

Avant et pendant le match Brésil vs Argentine, des scènes horribles ont marqué cette rencontre cette nuit.

Cette nuit du mardi au mercredi 22 novembre 2023, le Brésil et l’Argentine s’affrontaient pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL.

L’Argentine, leader de son groupe

Alors qu’elle a été battue par l’Uruguay lors de la précédente journée de la compétition, l’Argentine vient de se relancer cette nuit. L’Albiceleste a réussi à se défaire d’un Brésil en manque de confiance au Stade Maracanã. En effet, les Argentins se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1).

Ainsi, l’Argentine creuse l’écart sur le Brésil et conserve sa première place avec 15 points au compteur. Alors qu’elle était cinquième avant le coup d’envoi, la Seleçao descend à la sixième place avec ses 7 points acquis. Le Brésil se voit désormais devancer par l’Equateur, qui prend la cinquième place avec 8 unités.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Messi chambre Rodrygo, une bagarre évitée

Si le match entre le Brésil et l’Argentine a connu trente minutes de retard en raison des violents affrontements entre supporters argentins et policiers brésiliens, le match aura été marqué aussi par quelques petits moments de tension. C’est le cas d’un échange pas trop joli entre Leo Messi et Rodrygo Goes.

Getty Images

Si Lionel Messi a demandé à ses coéquipiers de se rendre au vestiaire pour que tout redevienne à la normale avant le coup d’envoi, plusieurs joueurs brésiliens ont mal apprécié cette décision du capitaine argentin, dont Rodrygo. Au cours du match, les deux hommes ont eu des échanges grossiers.

« Si nous sommes champions du monde, pourquoi sommes-nous des merdes ? », aurait lancé l’ancien numéro 30 du Paris Saint-Germain à l’attaquant du Real Madrid après l’avoir attrapé par la nuque. Des propos mal digérés par l’ailier brésilien, qui voulait en découdre avec le joueur de l’Inter Miami. Mais Rodrigo De Paul, témoin oculaire de la scène, a pu séparer les deux hommes pour que la situation ne s'envenime pas.