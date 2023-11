Vidéo : Violente bagarre entre Emiliano Martínez et la Police brésilienne

Gardien de but d’Argentine, Emiliano Martínez s’est bagarré avec la Police brésilienne avant le match Brésil vs Argentine cette nuit.

Des scènes de violences ont marqué le match entre le Brésil et l’Argentine dans la nuit du mardi à ce mercredi 22 novembre 2023. Une violente bagarre a éclaté dans les tribunes entre supporters argentins et la Police brésilienne avant le coup d’envoi du match entre la Seleçao et l’Albiceleste.

Des supporters argentins attaqués par la Police

Cette nuit du mardi à mercredi, le Brésil et l’Argentin ses sont affrontés au Stade Maracanã dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL. A l’arrivée, c’est Lionel Messi et ses coéquipiers qui se sont imposés 0-1 devant Rodrygo Goes et ses compatriotes.

Mais avant ce match, les supporters argentins ont été secoués. Ce qui a donné lieu à une réelle bagarre, qui a dû retarder le coup d’envoi de la rencontre. Le traitement musclé réservé aux supporters argentins a provoqué l’indignation de leurs joueurs, qui ont refusé de démarrer la rencontre tant que les choses n’étaient pas revenues à la normale. Avant cela, de nombreux joueurs s’étaient rendus au pied de la tribune où avaient pris place les Argentins pour hurler aux policiers de cesser cette violente répression.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Dibu va aux mains avec un policier

Très remonté par les actions de la Police brésilienne, le gardien de but de l’Albiceleste, Emiliano Martinez, est même physiquement intervenu. Le dernier rempart d’Aston Villa a bondi du bord du terrain vers le bas de la tribune pour empêcher un policier brésilien de frapper un supporter argentin.

Getty

Dans son essai de calmer le jeu, le champion du monde envoie un coup à l’homme en uniforme pour tenter de l’arrêter. Alors, deux membres des forces de l’ordre sont alors intervenus pour demander à l’ancien gardien de but des Gunners d’Arsenal de se calmer afin que la situation revienne à la normal. Ce que le portier de 31 ans a fait tranquillement.

De son côté, Lionel Messi a invité tous ses partenaires à rejoindre les vestiaires. Ce qui a retardé le coup d’envoi du match de 30 minutes. Quant à lui, Dibu Martinez a remis son maillot à l’un des supporters. « Nous ne pouvons pas tolérer ça, c’est une folie et ça doit se terminer », a écrit Messi sur son compte Instagram. « Nous avons vu comment ils frappaient les gens. La même chose s'est produite lors de la finale de la Copa Libertadores, réprimer le peuple avec les bâtons », a fait savoir le Ballon d’Or 2023 face aux médias.