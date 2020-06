Vidal : "Le Barça est en parfaite forme pour conserver le titre"

Le Real Madrid a dépassé les Blaugrana au classement, mais le milieu de terrain chilien estime que les champions en titre sont en bonne forme.

Le FC Barcelone est en "parfait état" pour le sprint final et pour dépasser le au classement et accéder à la gloire en , selon Arturo Vidal. Le championnat espagnol a repris ce mois-ci avec le champion en titre, le Barça, qui avait deux points d'avance sur le Real Madrid, mais cet avantage a été effacé par le match nul des Blaugrana face au vendredi dernier. L'équipe de Zinedine Zidane a remporté ses quatre matches depuis le redémarrage et est maintenant en tête en raison de ses résultats contre le Barça, qui espère remporter un troisième titre consécutif.

Les hommes de Quique Setien ont remporté leur dernier match à domicile contre l'Athletic club pour faire pression sur le Real Madrid, mais les Merengue ont maintenu leur avantage en battant Majorque 2-0 mercredi. Cependant, Vidal est optimiste que le Barça puisse gérer les difficultés d'un calendrier chargé qui les verra jouer sept matches de championnat en l'espace de trois semaines, en vue de décrocher une troisième couronne nationale successive.

"J'aime les matches à élimination directe"

"Comme les matchs sont plus rapprochés, nous devons utiliser le temps le mieux possible pour nous assurer de passer au prochain match dans la meilleure forme possible", a-t-il déclaré à FOX Sports. "Mais je pense que nous sommes en parfait état pour être champions. La bonne ambiance au sein de l'équipe est un facteur important. Nous sommes tous devenus des amis proches et cela aide sur le terrain. C'est très important parce que ça se voit vraiment. Je suis heureux".

La saison du Barça ne se terminera pas lorsque sa campagne en se terminera au Deportivo Alaves le week-end du 18-19 juillet. Les hommes de Setien sont toujours en et a le match retour des huitièmes de finale face à Napoli en août, après avoir fait match nul 1-1 en en février. Les quarts de finale et les demi-finales sont désormais des matchs se jouant sur un match unique et se dérouleront à Lisbonne, la ville qui accueillera également la finale, et Vidal est ravi de la façon dont la Ligue des champions se terminera.

"J'aime le format", a-t-il ajouté. "Si nous pouvons battre , ça va être très étrange à cause de comment et où cela se passe, en août et sur un match sec. Mais les matches à élimination directe sur une manche sont ceux que j'aime le plus. Je veux être important dans ces matches". Le Barça est à la recherche d'une nouvelle couronne en Ligue des champions depuis le sacre en 2015 à Berlin.