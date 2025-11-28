Vers un retour sensationnel de Klopp à Liverpool ?

Le Néerlandais avait succédé à l'entraîneur de 58 ans en 2024 et avait mené les Reds au titre de champion d'Angleterre dès sa première saison. Mais face à une série de résultats catastrophiques, Klopp apparaît comme un candidat potentiel si les dirigeants de Merseyside perdent patience avec son successeur.

Avec la lourde défaite 4-1 concédée à domicile face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions mercredi, Liverpool a perdu neuf de ses douze derniers matchs toutes compétitions confondues, un record négatif en 71 ans. L'ancien entraîneur de Feyenoord a déclaré qu'avec l'effectif actuel, et après avoir dépensé plus de 400 millions de livres sterling (528 millions de dollars) en transferts cet été, cette série « ne peut pas continuer ». Cependant, la légende du club, Jamie Carragher, pense qu'il ne reste qu'une semaine à Slot pour sauver son poste. L'ancien défenseur estime que les matchs contre West Ham, Sunderland et Leeds United dans les prochains jours seront décisifs pour son avenir.

Il a écrit dans le Telegraph : « Arne Slot a une semaine pour sauver son poste. Difficile à croire, mais les trois prochains matchs de Liverpool sont contre West Ham United, Sunderland et Leeds United. Moins de sept points rendraient une situation déjà inacceptable intenable. Malgré toute la sympathie dont bénéficie l'entraîneur, le Liverpool Football Club ne peut pas se permettre la baisse de niveau observée ces trois derniers mois. Personne ne sait mieux que moi à quel point cette réalité est douloureuse pour tous ceux qui sont liés à mon ancien club. Liverpool ne licencie pas ses entraîneurs de gaieté de cœur, surtout ceux qui ont connu de grands succès. »

Selon The Sun, Liverpool envisage de contacter Jürgen Klopp pour éventuellement diriger les champions d'Angleterre en titre jusqu'à la fin de la saison si Slot ne parvient pas à redresser la situation. L'Allemand, actuellement directeur mondial du football chez Red Bull, serait considéré comme une solution à court terme, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, étant leur priorité à long terme. Le rapport ajoute que des discussions ont eu lieu entre les dirigeants de Liverpool, inquiets de voir Slot « perdu le contrôle du vestiaire ». Le conseil d'administration pourrait attendre la nouvelle année pour voir s'il parvient à enrayer la chute du club. Cette nouvelle intervient peu après que le journaliste allemand Michael Reif a affirmé que Liverpool n'était pas seulement dans une situation catastrophique, mais qu'il avait été « pratiquement réduit en cendres », tout en avertissant Slot de se méfier d'un éventuel retour de Klopp.