Verratti, Kovac… Les réactions après PSG - Monaco (0-2)

Le PSG est tombé contre Monaco ce dimanche. Au coup de sifflet final, le désarroi des Franciliens contrastait avec la fierté des Monégasques.

Pour la sixième fois de la saison, Paris s’est incliné ce dimanche en Ligue 1. Les champions de France ont encore été défaits par l’AS Monaco (0-2). Un revers qui ne souffre d’aucune contestation. Après le match, les joueurs de la capitale ne pouvaient que constater qu’ils n’étaient pas à la hauteur. Leurs opposants, eux, ont en revanche savouré le succès et le travail bien fait.

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Oui, c’était un match difficile et on avait une grande équipe en face. Ils sont revenus, ils ont fait un très bon championnat et ils ont de très bons joueurs. On le savait. Mais c’est des matches qu’il faut gagner car on commence à perdre beaucoup d’opportunités pour gagner le titre. Les autres équipes vont de l’avant et nous non. Il faut féliciter Monaco, mais faire aussi notre mea-culpa. On a pris un but au bout de cinq minutes et ça ne peut pas arriver. Et c’était la même chose en deuxième période. Eux ne se sont pas créés beaucoup d’opportunités, mais ont mis deux buts. Pourquoi on n’arrive pas à gagner face aux gros ? Je ne connais pas l’explication, c’est juste qu’il y a de grandes équipe en France. Il faut toujours donner le maximum. Personne ne nous fait de cadeaux. Eux, contre nous, font le match de leur vie et c’est normal. Il faut donc jouer à 100% sinon on ne gagne pas. »

Niko Kovac (entraineur de Monaco ) : « On a préparé le match comme les autres. L'objectif était de mesuler Kylian Mbappé. Axel (Disasi), Ruben (Aguilar), Sofiane (Diop) et toute l'équipe ont fait le travail. Je souhaite souligner le travail de l'équipe. On a joué avec passion et un bon état d'esprit. Le résultat est clairement mérité. (...) J'ai vu le match face à Barcelone. Sans faire de comparaison, je pense que ce soir nous avons très bien défendu. Le PSG a eu beaucoup de mal à franchir nos lignes. On était bien organisé dans notre 4-5-1. Le plan a bien marché. Félicitations à mes joueurs. (...) L'objectif n'est pas différent après cette victoire. Comme je l'ai dit avant, on progresse dans le bon sens, avec de bonnes performances. Je suis très satisfait mais je considère que nous ne sommes pas au niveau de Paris, Lyon et du LOSC. Notre ambition est de maintenir ce niveau et de garder cette quatrième place. Alors oui, si on reste proche du podium encore, on tentera notre chance mais pour l'instant je préfère garder les mêmes ambitions. »

Wissam Ben Yedder (attaquant de Monaco sur Canal+) : « C’est un très bon match. On a été costauds physiquement. On savait qu’athlétiquement ils allaient avoir un pépin physique après avoir fait un grand match contre Barcelone. On a essayé de jouer le match à fond. Nous, on essaye de construire ce qu’on fait habituellement. On avait besoin de gagner et ce n’était pas facile parce qu’on a beaucoup couru. Et au final, c’est bien pour tout le monde. Le titre ? Je vais dire non. Il reste encore beaucoup de matches et le championnat est tellement serré avec les quatre équipes en haut. Le football ça va très vite. On a la chance de gagner cette rencontre, mais on continue match après match et le plus important c’est de faire le maximum. »