Vente OM : La grosse révélation de Julien Fournier sur McCourt

La vente de l’Olympique de Marseille est toujours d’actualité. Julien Fournier vient de faire une grosse révélation sur le sujet.

Ce soir du mercredi 6 décembre 2023, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais dans le cadre du match en retard de la dixième journée de Ligue 1. Mais avant cette rencontre reportée en raison des incidents survenus à Marseille fin octobre, l’ancien Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, fait une grosse révélation sur la vente de la formation phocéenne.

L’OM vendu aux Saoudiens ?

Club du Sud de la France, l’Olympique de Marseille traverse une crise en Ligue 1. Même si le club commence à retrouver petitement ses esprits, tout n’est pas encore au point. Dans une telle situation, la formation phocéenne est très associée ces dernières semaines à une vente aux Saoudiens. Le propriétaire Frank McCourt aurait envisagé de vendre le club pour ne pas sombrer dans une grossière crise financière.

Alors qu’une vente aux richissimes hommes d’affaires du Royaume est évoquée depuis plusieurs années déjà, les Saoudiens sont les récents intéressés pour s’adjuger le club phocéen. Selon les récentes informations d’un journaliste de Canal+, tout aurait été bouclé pour que le club français appartienne aux Saoudiens. Une information démentie par l’homme d’affaires américain et propriétaire de l’OM, Frank McCourt.

Les révélations de Fournier sur la vente

Ancien Directeur de football de l’OGC Nice, Julien Fournier est passé par l’Olympique de Marseille où il a été Secrétaire général par le passé. Invité de RMC Sport, mardi soir, l’ancien président du RC Strasbourg confie avoir approché Frank McCourt pour prendre des informations pour la Saoudiens sur une probable vente du club.

« Je ne suis pas au courant. Je l’ai lu, mais je n’y suis absolument pour rien (…) Marseille j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas ‘Julien Fournier va venir avec les Saoudiens’. C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait possibilité de… », a d’abord lancé Julien Fournier, avant de poursuivre.

« Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment, mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose », a-t-il ajouté en précision.

En clair, sauf retournement de situation, l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre pour le moment.