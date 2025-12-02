Une star du Real Madrid pour sauver Liverpool

Malgré des dépenses faramineuses de 450 millions de livres sterling (595 millions de dollars) sur le marché des transferts cet été, incluant deux transferts records consécutifs en Grande-Bretagne pour Florian Wirtz et Alexander Isak, l'effondrement spectaculaire du club l'a contraint à se tourner à nouveau vers le marché.

Il y a à peine six mois, tout allait pour le mieux à Liverpool. Arne Slot, pour sa première saison à Anfield après son départ de Feyenoord, avait mené les Reds à leur premier titre de Premier League depuis la saison 2019-2020, et seulement leur deuxième titre de champion d'Angleterre depuis la création de la Premier League.

Comme si ce titre de champion ne suffisait pas, Liverpool a dépensé près de 450 millions de livres sterling (512 millions d'euros / 595 millions de dollars) sur le marché des transferts cet été. Ils ont battu le record britannique des transferts à deux reprises : d'abord en signant Florian Wirtz du Bayer Leverkusen pour 116 millions de livres sterling (132 millions d'euros / 153 millions de dollars), puis en déployant des moyens considérables pour s'attacher les services d'Alexander Isak, en provenance de Newcastle United, dans des circonstances controversées. Cette opération, menée le dernier jour du mercato, a coûté 125 millions de livres sterling (142 millions d'euros / 165 millions de dollars) au club de la Mersey. Jeremie Frimpong et Milos Kerkez ont été recrutés pour succéder à l'un des duos d'arrières latéraux les plus redoutables de l'histoire du championnat anglais, composé respectivement de Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid, et d'Andy Robertson, dont la carrière commençait à décliner.

Si l'adaptation des recrues estivales n'a pas toujours été immédiate, les hommes de Slot ont enchaîné cinq victoires consécutives pour bien entamer la défense de leur titre de champion. Cependant, depuis, leur parcours s'est effondré comme un château de cartes. La saison a débuté par une défaite face à Crystal Palace lors du Community Shield, mais ce ne fut qu'un léger faux pas, les Reds ayant enchaîné sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cependant, la situation ces derniers mois a été absolument catastrophique. Avant leur victoire 2-0 contre West Ham dimanche dernier, Liverpool avait perdu neuf de ses douze derniers matchs. L'euphorie d'un mercato estival historique a rapidement laissé place à une profonde déception, remettant même en question la capacité de Slot à redresser la barre des champions d'Angleterre, qui semblent couler.

Au milieu de ce chaos à Anfield, CaughtOffside a appris de sources proches du dossier que Liverpool préparerait une offre ambitieuse pour le milieu de terrain du Real Madrid, Camavinga. Selon ces informations, Slot considère Camavinga comme une recrue indispensable pour renforcer le milieu de terrain. Si les Merengues ne sont pas disposés à envisager un départ de Camavinga, la direction du club aurait entamé des discussions concernant l'avenir à long terme du Français au Bernabéu. Certains estiment même que Camavinga, actuellement évalué à 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling / 70 millions de dollars), pourrait libérer des fonds pour de futurs transferts s'il était vendu.

Cependant, le champion en titre de Premier League risque de faire face à une forte concurrence. Manchester United, Chelsea et Arsenal seraient les autres grands clubs de Premier League à suivre de près la situation de Camavinga dans la capitale espagnole. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich seraient également sur les rangs si une course au transfert venait à se déclencher.