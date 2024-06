Un retour au Barça ? Pep Guardiola a tranché !

Coach de Manchester City, Pep Guardiola fait une sortie explosive sur son avenir chez les Skyblues.

Entraîneur de Manchester City depuis l’été 2016, le contrat de Pep Guardiola expire en juin 2025. A un an de la fin de son bail, l’ancien coach du Bayern Munich a évoqué son avenir. Le coach de 53 ans a évoqué un probable retour à la tête du staff technique du FC Barcelone.

Guardiola se voit proche de partir

Pep Guardiola est inoubliable à Manchester City. Le seul entraîneur de l’histoire des Skyblues à donner une Ligue des champions aux Citizens, le technicien espagnol est très admiré à Manchester. Après un quatrième titre consécutif de champion en Premier League, l’ancien milieu de terrain espagnol s’est montré évasif sur son avenir. A un an de la fin de son contrat, Pep Guardiola affirme que la saison prochaine pourrait être sa dernière en tant que manager de Manchester City. Il dit qu'il n'a pas encore décidé de son avenir.

Getty

« La réalité est que je suis plus proche de partir que de rester. Cela fait huit ans, ce sera neuf. Pour le moment, mon sentiment est que je veux rester la saison prochaine. Nous avons parlé avec le club, nous avons le temps de parler la saison prochaine parce que je dois aussi voir les joueurs, s'ils me suivent… Mais j'ai un contrat, je suis là et je profite encore de certains moments, parfois fatigués mais j'en aime certains », avait déclaré l’ancien coach du Bayern Munich dans une interview accordée à Sky Sports.

L'article continue ci-dessous

Guardiola ferme la porte au Barça

Ancien coach du Barça entre 2008 et 2012, Josep Guardiola i Sala, plus connu sous le nom de Pep Guardiola, a évoqué son probable retour au FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse, le technicien français a catégoriquement fermé la porte.

(C)Getty Images

« La porte est-elle fermée pour votre éventuel retour à Barcelone dans le futur? Oui, la porte est fermée. Nous sommes plus vieux maintenant », a laissé entendre le quinquagénaire. Plus de retour de Guardiola au Barça. Le club culé, après avoir libéré Xavi Hernandez à la fin de la saison, a fait confiance à Hansi Flick, qui a pris les commandes du club blaugrana.