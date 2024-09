OM : Maupay ou Wahi ? La position tranchée de De Zerbi

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé à nouveau sur la concurrence entre Neal Maupay et Elye Wahi.

L’Olympique de Marseille réalise un presque sans-faute en ce début de saison avec trois victoires et un nul. Des résultats prometteurs qui portent la signature des nouvelles recrues de l’OM dont Mason Greenwood. Mais deux d’entre elles, Neal Maupay et Elye Wahi, sont au cœur d’un sérieux duel pour le poste de titulaire en attaque. Cependant, le dernier mot revient à Roberto De Zerbi et le technicien italien a déjà tranché entre les deux attaquants.

De Zerbi a tranché entre Neal Maupay et Elye Wahi

L’OM s’est imposé contre l’OGC Nice samedi lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-0). Une victoire qui porte la signature de Neal Maupay, buteur pour sa première titularisation avec le club phocéen. L’ancien attaquant de Brighton a été aligné d’entrée en raison de l’indisponibilité d’Elye Wahi et a répondu présent. Pour autant, Roberto De Zerbi a son titulaire et c’est bien Elye Wahi.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Neal Maupay a été très important pour nous, c'est une très bonne recrue. Le terrain va parler à l'avenir. Mais notre titulaire à ce poste reste Wahi. Maupay est le meilleur joueur possible dans ce rôle, il percute. Il voulait venir très fortement à l'OM. Les joueurs de Brighton m'ont parlé en bien de lui en tant que joueur et garçon. Il nous amène beaucoup d'expérience, il est très malin, on a besoin de ses qualités », a déclaré le technicien italien.

Roberto De Zerbi n’est pas content de ses joueurs

Le but de Neal Maupay est intervenu au moment où l’Olympique de Marseille était dans un mauvais moment. Il a ensuite fallu un éclair de génie de Luis Henrique en début de seconde période pour faire le break. Mais les Marseillais auront été bousculés jusqu’au bout par Nice. Et cette prestation, malgré la victoire, n’est pas du goût de Roberto De Zerbi.

Site OM

« On a fait un grand match sur le plan de la volonté, de l'attention, de l'envie de gagner. Mais je n'ai pas aimé le match sur le plan du jeu. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire plus tourner le ballon, prendre plus de responsabilités balle au pied. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Mais il y a aussi le caractère et là-dessus, on a été très bons », a lâché le coach de l’OM.