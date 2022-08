Un ancien d'Arsenal prévient Arteta : "Soyez dans le top 4 ou vous aurez des problèmes !"

William Gallas a dit à l'Espagnol qu'il devait être performant cette saison, sinon il risquerait d'être renvoyé.

L'ancien défenseur d'Arsenal William Gallas a prévenu Mikel Arteta qu'il pourrait être licencié si les Gunners ne terminent pas dans le top 4 cette saison. Arteta entame sa troisième saison complète chez les Gunners et il n'a pas réussi jusqu'à présent à obtenir la qualification pour la Ligue des champions que le club convoite. La saison dernière, les Gunners semblaient promis à la quatrième place, mais un effondrement tardif les a fait chuter aux dépens de Tottenham.

"Arsenal doit faire une grande saison"

Arteta a depuis reçu du soutien pour atteindre ses ambitions avec un mercato ambitieux, Arsenal ayant fait venir Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus cet été, ce qui a fait monter la pression pour qu'ils soient performants cette saison. Dans une interview accordée au Genting Casino, William Gallas a prédit que le poste de Mikel Arteta serait menacé si Arsenal ne parvenait pas à se classer parmi les quatre premiers.

"L'entraîneur a des couilles" - Les réactions des joueurs d'Arsenal à la décision d'Arteta de retirer le brassard de capitaine à Aubameyang

"Bien sûr qu'il sera en difficulté. On a demandé à Arteta d'atteindre le top 4 et il ne l'a pas fait la saison dernière", a-t-il déclaré. "Si Arsenal ne joue pas la Ligue des champions la saison prochaine, cela causerait beaucoup de drame. Ils doivent faire une grande saison, peut-être gagner la Premier League, mais certainement se qualifier pour la Ligue des champions. Ils viennent d'acheter de nouveaux joueurs, c'est entre les mains d'Arteta et des joueurs. Ce sera un gros problème pour eux tous s'ils ne font pas leur travail pour se qualifier en Ligue des champions".

Plus de C1 depuis 2016-2017

La dernière fois que les Gunners ont participé à la plus grande compétition européenne de clubs, c'était lors de la saison 2016-17, après avoir terminé troisième de la Premier League lors de la campagne précédente. Les choses ont commencé de manière prometteuse puisqu'ils ont pris la tête du groupe A devant le Paris Saint-Germain, Ludogorets et Bâle. Cependant, comme cela s'est produit à plusieurs reprises auparavant, les huitièmes de finale se sont révélés être un test trop compliqué.

INFO GOAL - Mercato : Arsenal intéressé par Yeremi Pino

Arsenal s'était vu offrir un huitième de finale difficile contre le Bayern Munich et a fini par être humilié. Une défaite 5-1 à l'Allianz Arena lors du match aller a permis au Bayern de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui ne l'a pas empêché de soumettre les Gunners à une deuxième défaite 5-1 lors du match retour. Gallas a également pris le temps de parler de son compatriote et homonyme William Saliba, qui a impressionné pour ses débuts à Arsenal contre Crystal Palace vendredi dernier.

Gallas valide Saliba

"Saliba est un très bon joueur. Il a fait une grande saison à Marseille, maintenant il est de retour à Arsenal, c'est un grand pas", a-t-il ajouté. "Il va montrer ce qu'il peut vraiment faire. La saison dernière, il était contrarié de quitter Arsenal en prêt. Quand je le regarde, il me rappelle un joueur contre lequel j'avais l'habitude de jouer, et ce joueur est Rio Ferdinand".

"Si vous regardez comment Saliba joue, et comment Rio jouait quand il était jeune, ils ont le même style. Je n'ai pas dit qu'il aura la même carrière, mais je l'espère. Il a simplement un style similaire à celui de Ferdinand. Je pense que Saliba va surprendre beaucoup de gens, au fur et à mesure qu'il joue plus de matchs et qu'il gagne en confiance, parce qu'il a la pression sur ses épaules, il est encore si jeune et a beaucoup à prouver, il sera encore meilleur", a conclu William Gallas.