INFO GOAL - Mercato : Arsenal intéressé par Yeremi Pino

Les Gunners pourraient s'attacher les services d'un espoir espagnol de premier ordre alors que Mikel Arteta continue de chercher des renforts.

GOAL est en mesure de confirmer qu'Arsenal est intéressé par la signature de l'ailier de Villarreal, Yeremi Pino. L'international espagnol a acquis la réputation d'être l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs d'Europe ces dernières années, faisant 77 apparitions en équipe première sous les couleurs du Sous-marin jaune avant son 20e anniversaire.

Arsenal va-t-il trouver un accord pour Pino ?

Le jeune homme est également déjà un international espagnol à part entière, avec quatre sélections à ce jour, et a inscrit son premier but pour la Roja lors d'une victoire amicale contre l'Islande en mars dernier. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs, dont Arsenal. Pino dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros dans son contrat actuel, mais GOAL croit savoir que Villarreal pourrait être tenté d'accepter une offre inférieure.

Il est entendu que l'équipe de Liga serait prête à accepter une offre d'environ 45 millions d'euros, bien qu'elle n'ait pas encore reçu de proposition officielle d'Arsenal. Cela devrait changer bientôt, puisque les Gunners vont passer à l'action alors qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour se renforcer avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Pourquoi Arsenal a-t-il ciblé Pino ?

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Yeremi Pino attire l'attention des dirigeants d'Arsenal à l'Emirates Stadium. Après les départs d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang, et l'absence d'impact de la recrue la plus chère de l'histoire Nicolas Pepe, Arsenal manque actuellement de profondeur dans le dernier tiers.

En outre, si les performances offensives de Yeremi Pino n'ont pas été exceptionnelles la saison dernière - il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en 40 apparitions - son potentiel est très élevé, ce qui correspond au modèle de recrutement suivi par les Gunners ces dernières années.