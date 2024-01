Trophée des Champions : L'offensive de Toulouse contre le PSG

A quelques heures du Trophée des Champions, Toulouse annonce qu’il ne fera pas de cadeau au PSG.

Le PSG et Toulouse FC seront les premiers à revenir sur les pelouses cette année. Les deux clubs s’affrontent mercredi à l’occasion du Trophée des Champions. Avant le duel, l’entraineur du Téfécé, Carles Martinez Novell, a profité de sa conférence de presse, mardi, pour annoncer la couleur contre les Parisiens.

Toulouse regrette le choix du lieu

Le Trophée des Champions va mettre aux prises le PSG et Toulouse demain soir au Parc des Princes. La LFP a décidé de programmer dans l’enceinte du club parisien après le retrait de la Thaïlande, qui était censée accueillir l’événement en août 2023. Cette configuration n’est pas du goût de l’entraineur toulousain, Carles Martinez Novell, qui aurait préféré affronter le PSG sur un terrain neutre. « Nous aurions tous préféré jouer sur terrain neutre comme c’est la tradition pour cette finale, et nous ne sommes pas très heureux de cette décision, mais il faut s’y plier. La seule chose que nous pouvons contrôler, c’est de donner le meilleur de nous-même et c’est ce que nous allons faire », lance le technicien espagnol.

L'article continue ci-dessous

GettyImage

Carles Martinez Novell prévient le PSG

Même s’il va affronter le PSG devant son public dont une partie avait décidé de boycotter la finale, Carles Martinez Novell n’est pas pour autant pessimiste. L’entraineur du Téfécé, bien que conscient de la puissance des Parisiens, compte bien repartir avec le trophée. « Bien sûr que c’est très compliqué d’affronter le PSG sur sa pelouse mais c’est une finale, un match très important pour nous, pour le club, pour la ville. On peut gagner un trophée supplémentaire en une seule rencontre. On prépare ce match depuis le 28 décembre avec beaucoup d’application. On a nos chances. Je me souviens avoir dit, à l’époque, que je préférais jouer le PSG plutôt en août qu’en décembre. C’est toujours le cas. Aujourd’hui, Paris est beaucoup mieux rodé. Cela fait six mois qu’ils travaillent avec Luis Enrique, tout est plus clair pour tout le monde. Ils sont bons avec ou sans le ballon. C’est une équipe qui est très dynamique. Maintenant, je ne peux pas tout dévoiler, mais on a certaines pistes pour essayer de les gêner », ajoute Carles Martinez Novell.