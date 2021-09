Transferts - Un dirigeant de la Juve admet des regrets concernant Haaland

Les Bianconeri ont fait une approche pour l'attaquant norvégien en 2017, mais l'ont vu partir au Borussia Dortmund.

Federico Cherubini, dirigeant de la Juventus, admet que le club regrette de ne pas avoir signé Erling Haaland quand il en avait l'occasion en 2017.

Le talentueux attaquant norvégien était sur les tablettes de Molde à l'époque, et sa cote commençait à monter grâce à ses exploits prolifiques.

La Juve était intéressée, mais ses efforts pour conclure un accord ont été repoussés car Haaland attendait des options plus appropriées et le joueur de 21 ans est maintenant une superstar mondiale au Borussia Dortmund qui est courtisé par les plus grandes équipes de la planète.

Interrogé par Tuttosport sur le fait que la Juve regrette de ne pas avoir conclu un accord pour Haaland, Cherubini a répondu : "Nous le regrettons, il serait stupide de dire autre chose. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte.

"Les jeunes joueurs peuvent avoir peur de partir en prêt, nous étions au début de notre projet U23 et peut-être que la perspective que nous lui offrions n'était pas très excitante.

"Peut-être que l'idée de partir en prêt n'était pas idéale pour un joueur comme lui. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes." Haaland n'est pas le seul joueur à avoir échappé à la Juve. Lors de la dernière période de transferts, la Juve a laissé passer l'occasion d'attirer Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2020, en provenance de l'AC Milan.

Le gardien international italien a fini au Paris Saint-Germain, avec un transfert en France en tant que joueur libre, mais Cherubini affirme que la Juve ne regrette pas cette occasion manquée.

Le dirigeant affirme que la Juve ne regrette pas cette occasion manquée : "Parce que la Juventus a un gardien de but fiable avec un long contrat [Wojciech Szczesny].

"Nous croyons en lui et nous pensons qu'il est la solution idéale. Pour la politique que nous avons, cela n'aurait aucun sens de faire ce que le PSG fait. Ce ne serait pas bon d'avoir deux joueurs importants."