Transferts - Les gros dossiers de cette ultime journée de mercato

En Ligue 1 et en Europe, plusieurs clubs vont se montrer très actifs lors de ces dernières heures sur le mercato. Le PSG est notamment concerné.

Le PSG et Leonardo sur tous les fronts

Le club de la capitale sera sans doute le grand acteur de cette dernière journée sur le marché des transferts. Si le s’épargne un épilogue périlleux sur le feuilleton Neymar, l’actuel leader de la L1 doit boucler plusieurs arrivées et quelques départs. Le mouvement le plus entendu reste l’échange entre Keylor Navas et Alphonse Areola, avec le . Le PSG regarde aussi en avec notamment Mauro Icardi, qui ferait l’objet de négociations avec l’ pour un prêt avec option d’achat. Enfin Rodrigo Moreno (Valence), Mattia De Sciglio et Emre Can ( ) auraient été ciblés ces dernières heures. Au rayon des départs, Jesé Rodriguez est attendu au .

Rongier attendu à l’OM

Le club phocéen espère une troisième et dernière recrue en la personne de Valentin Rongier. Le milieu de terrain nantais a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le club pour un nouveau défi. L’OM est contraint d’attendre l’officialisation du départ de Luiz Gustavo pour définitivement passer à l’action. Une offre de 13 millions d’euros aurait été approuvée par Waldemar Kita. Le FCN aurait d’ailleurs déjà trouvé son remplaçant : Ludovic Blas, le milieu de terrain de .

L'article continue ci-dessous

Le espère trois renforts

Le club breton, qui a commencé idéalement la saison de avec trois victoires en quatre rencontres, souhaite boucler son marché estivale avec trois recrues : un milieu de terrain, un ailier et un latéral. Pour le premier poste cité, Jonas Martin (Strasbourg) devrait être annoncé sous peu. Le montant de l’opération est estimé à 3,5 millions d’euros. Concernant le joueur offensif, Rapinha (Sporting CP) était très courtisé avec notamment la concurrence du . L’ailier brésilien de 22 ans pourrait coûter plus de 20 millions d’euros au SRFC. Enfin, pour le latéral, Naoufel Khacef est dans le viseur du club breton.

Boudaoui dernière recrue de l'OGC Nice

Après avoir recruté coup sur coup Dolberg ( ), Ounas ( ), Nsoki (PSG) et Claude-Maurice (Lorient), le club azuréen devrait annoncer une cinquième et ultime signature pour cet été : Hichem Boudaoui, le milieu de terrain algérien de 19 ans. Vainqueur de la CAN avec les Fennecs, le joueur de Paradou devrait s'engager contre quatre millions d'euros.

François Kamano (Girondins) toujours sur le départ

Un temps courtisé par l'AS , l'international guinéen se destine finalement à un départ vers l'Italie. Plusieurs clubs de ont montre ces derniers jours un intérêt pour l'ancien joueur de Bastia : l' , la et le . Justement, la formation turinoise a été la plus présente dans les discussions avec les Girondins. Une offre de dix millions d'euros avec bonus pourrait convaincre le FCGB.

Oudin et Pedro vers la

Comme l'OGCN, la Viola a été rachetée cet été par l'ambitieux Rocco Commisso, un miliardaire italo-américain. Après avoir notamment engagé Franck Ribéry, le club de prospecte pour renforcer encore son secteur offensif. Pedro (Fluminense) et Rémi Oudin (Reims), respectivement pour 14 et 10 millions d'euros, devraient rejoindre la cité toscane avant minuit ce lundi.

L’AS Rome veut relancer Henrik Mkhitaryan

Dimanche soir, Sky Italia annonçait que les dirigeants romains étaient déterminés à récupérer l’international arménien sous la forme d’un prêt. Devenu remplaçant à après l’arrivée de Nicolas Pépé, l’ancien joueur de Dortmund et est attendu par les tifosi romains qui auront eu un mercato mitigé. Par ailleurs, le club romain serait sur le point d'accueillir Nikola Kalinic (Atlético) également en prêt.

Échange imminent entre l' et Francfort

Les deux clubs se sont entendus dimanche soir pour le mouvement suivant : André Silva contre Ante Rebic. L'attaquant portugais, un temps annoncé du côté de l'AS Monaco, aurait donné son accord pour rejoindre la en échange de l'international croate, qui évolue sur un côté. Par ailleurs, l'AC Milan voudrait également signer Taison, l'international brésilien du Shakhtar Donestk.