PSG, Canizares : "Navas ? Un excellent recrutement"

L'ancien gardien de but du Real Madrid voit d'un bon oeil pour le Paris Saint-Germain l'arrivée de Keylor Navas, attendu ce lundi.

Keylor Navas va selon toute vraisemblance devenir le gardien numéro un du cette saison. Le gardien du Costa-Rica est attendu ce lundi dans la capitale française, et devrait arriver en échange du prêt d'Alphonse Aréola au . Dans une interview accordée à Le Parisien, Santiago Canizares, ancien portier du Real Madrid et de Valence, a décrit Keylor Navas et l'a encensé sur plusieurs compartiments de son jeu, mais aussi concernant sa personnalité.

"Toutes ses qualités couplées à sa grande expérience et au fait de ne pas commettre d'erreurs dans les très grands matchs font de lui, sans le moindre doute possible, un des meilleurs gardiens au monde. À l'inverse, le jeu aérien n'est pas un de ses points forts mais c'est surtout une question d'envergure, de taille. Il n'a pas non plus une grande maîtrise dans le jeu au pied. Mais avec ses mains il est bien plus sûr et ne commet pas d'erreurs", a reconnu l'ancien gardien de Valence.

"Plus le niveau s'élève, meilleur il est"

L'article continue ci-dessous

"Le très, très haut niveau ne lui fait pas peur, au contraire, il arrive à se sublimer dans les grandes compétitions. Il a eu une influence énorme dans les trois remportées par le Real en étant décisif dans les moments et matchs clés. Plus le niveau s'élève, meilleur il est. Ses prestations n'ont pas servi à remporter des championnats mais en Ligue des champions, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, dans les matchs importants, dans les moments décisifs il a toujours répondu présent et a maintenu en vie le Real", a ajouté Santiago Canizares.

L'ancien international espagnol apprécie le mental de Keylor Navas : "Il faut mettre en avant sa capacité à s'imposer malgré des circonstances initiales qui lui étaient défavorables (...) A en première division et là encore il ne devait être que remplaçant. Et grâce à sa ténacité à son travail, il est à nouveau devenu titulaire et a fini meilleur gardien de la . Au Real Madrid, il s'est passé exactement la même chose. La première saison, c'était la doublure d'Iker Casillas et au bout d'un an, il lui a pris sa place de n° 1. Ça, ça résume parfaitement la personnalité et la manière de travailler de Keylor. Il ne se rend jamais face à l'adversité, travaille sans arrêt et réussi toujours à atteindre les objectifs qu'il se fixe".

L'Espagnol considère que le portier du Real Madrid va vite s'adapter à Paris : "Je suis certain qu'il n'aura aucun problème d'adaptation et d'intégration au PSG. Malgré le fait qu'il ait déjà remporté trois Ligue des champions, il dégage toujours la sensation qu'il vient juste d'arriver et qu'il veut prouver son niveau. Chaque jour, c'est comme s'il repartait de zéro. Pour bien le connaître c'est une personne très croyante, très humaine, très digne et très respectueuse. Personne ne peut se fâcher avec lui. Il est très famille et très casanier. Il a très peu de vie sociale. Vous ne le verrez jamais dans une discothèque".