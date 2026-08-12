Si l’offre du Borussia Dortmund devait s’élever à une indemnité de base de 50 millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus potentiels, comme le rapportent plusieurs médias de manière concordante, le joueur de 19 ans obtiendra, selon les informations de l’Express, un bon de sortie.

Selon le média, le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, aurait même donné une telle promesse au clan d’El Mala autour de sa mère Sabrina, qui s’occupe au premier plan des négociations autour des velléités de départ de son fils et qui a également refusé Brentford il y a seulement quelques semaines.

Mercredi, il avait filtré que le BVB allait définitivement faire tapis dans le bras de fer pour l’international Espoirs et qu’il dépasserait même largement sa propre limite en la matière. Dans le même temps, selon les informations de Sky, ladite offre doit également parvenir pour la première fois par écrit à Cologne, afin de lever le moindre doute.

Les dirigeants de Dortmund enverraient ainsi un signal décisif en direction du Geißbockheim afin de ne pas mettre encore davantage le deal en danger. Le FC aurait auparavant rejeté plusieurs offres et revu ses exigences à la hausse entre-temps. Pour parvenir à un accord, l’élément décisif serait une indemnité de base sans paiement échelonné dans une fourchette de 50 millions d’euros.

Said El Mala : existe-t-il une alternative au BVB ?

Si, contre toute attente, le BVB faisait finalement marche arrière, une alternative à l’étranger s’offrirait toutefois à El Mala. Selon l’Express, l’AC Milan est à l’affût et pourrait passer à l’action si le transfert ne se concrétisait pas. Cela ne semble toutefois pas devoir arriver.

El Mala est considéré comme la recrue prioritaire absolue de la Borussia, qui, selon les informations de Sport Bild, espère réaliser une opération rentable à long terme en cas de signature. Le fait que l’adolescent soit amené à détrôner Ousmane Dembélé (35 millions d’euros) comme transfert record ne serait pas vu comme un obstacle. Au contraire, les dirigeants du BVB compteraient sur une forte valeur de revente. À elle seule, une nomination en équipe d’Allemagne, que Jürgen Klopp envisagerait apparemment, ferait encore grimper sa valeur marchande.

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1. FC Cologne : qui sera le successeur de Said El Mala ?

En outre, il se serait déjà fait un nom en Premier League. Selon le reportage, plusieurs entraîneurs en Angleterre verraient dans l’international Espoirs le futur Gareth Bale, qui, grâce à son football en percussion à très haute vitesse, avait rejoint le Real Madrid en 2013 pour 100 millions d’euros en provenance de Tottenham Hotspur. En outre, on serait convaincu que des joueurs de très grande qualité individuelle comme El Mala renforceront le rayonnement marketing sur le marché national comme à l’étranger.

Les rumeurs selon lesquelles Cologne aurait déjà identifié un successeur à El Mala plaident également en faveur d’une conclusion du feuilleton du transfert. Selon Sport Bild, le choix se serait porté sur Marcel Regula, du club polonais de première division Zaglebie Lubin, pour lequel le BVB aurait justement déjà montré de l’intérêt par le passé récent.

Le montant du transfert s’élèverait apparemment à huit millions d’euros, une somme conséquente. Le joueur de 19 ans deviendrait ainsi la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la cathédrale. Derrière Jhon Cordoba (17 millions d’euros, en 2017/18 en provenance de Mayence 05) et l’icône du club Lukas Podolski (dix millions d’euros, en 2009/10 en provenance du Bayern Munich).



