Transfert : Antoine Griezmann, jusqu'au bout de la nuit

Deux ans et puis s'en va. Arrivé à Barcelone en 2019, Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético de Madrid, prêté au bout du suspense mardi soir.

23h59. C'est l'heure à laquelle le contrat d'Antoine Griezmann à été inscrit par l'Atlético de Madrid, mardi soir. C'est aussi l'heure à laquelle la carrière de l'attaquant français, prêté sur le gong aux Colchoneros par le FC Barcelone, est passée proche de basculer. Une nouvelle fois, du mauvais côté. Car oui, quitter la Catalogne avait tout d'une priorité pour l'entourage du natif de Macon, resté silencieux cet été mais assistant, impuissant, à la décôte d'un club appartenant pourtant au cercle fermé des légendes.

Partir du Barça, de simple désir à nécessité

En effet, le FC Barcelone n'a jamais semblé aussi peu armé qu'aujourd'hui. Lionel Messi parti au Paris Saint-Germain, c'est tout un monde qui s'écroule. Le meilleur joueur de tous les temps s'en est allé, emportant avec lui le futur de l'ensemble d'un club aux 26 titres de Champion d'Espagne et aux 5 Ligues des Champions remportées.





Résultat des courses, le tableau était devenu drastiquement différent de celui qui avait été proposé à Antoine Griezmann à son arrivée durant l'été 2019. Luis Suarez et Lionel Messi remplacés par Memphis Depay et Martin Braithwaite ? Très peu pour l'ancien de la Real Sociedad, qui n'avait eu de cesse de vaguer comme une âme en peine depuis le début de l'exercice 2021-22. Resté muet depuis le début de la Liga, le buteur vedette des Bleus affichait surtout un langage corporel révélateur. La tête ailleurs... à Madrid.

La précipitation fait parfois bien les choses

Néanmoins, encore fallait-il que les deux clubs s'entendent pour finaliser le deal dans les délais impartis. On le sait, dire que les finances du FC Barcelone sont fragiles est un euphémisme, et le contexte économique du club blaugrana ne pouvait que l'inciter à se montrer conciliant. Ainsi, se délester d'un joueur recruté pour 120 millions d'euros en 2019 était une opportunité à saisir. Pour rappel, en deux saisons au club, Antoine Griezmann a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 99 matches disputés, soit quasiment autant que lors du seul exercice 2017-2018 disputé avec l’Atlético (29 buts et 15 passes en 49 matches). Un rendement décevant, qui va donc de paire avec le montant de l'option d'achat fixée par le FC Barcelone dans le cadre de son prêt à Madrid : 40 millions d'euros, soit 80 millions d'euros de perdus en l'espace de deux ans. Surréaliste.



Pointé du doigt par les supporters catalans, lesquels, pour les plus extrêmes d'entre eux, lui reprochent d'avoir des responsabilités dans le départ de Lionel Messi, le Français a donc prié mardi soir. Prié pour que cet accord entre les deux clubs, impensable jusqu'à qu'il se réalise, soit envoyé dans les temps. En interne, chacun a fait son maximum, faisant des pieds et des mains sans donner de pains aux nombreux médias espagnols toujours aussi charognards. Un coup il signait, un coup le deal avait capoté... Bref, il y a eu plusieurs vérités en l'espace d'un soir, mais seule la dernière fera date : au bout de la nuit (23h59), Antoine Griezmann était de retour sur les terres de ses exploits.