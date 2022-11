Tout sur l’évènement Eleven All Star, gagné par Grannec et les youtubeurs français

L’équipe de France a dominé l’Espagne ce samedi soir. Pas celle de Deschamps, mais celle composée des youtubeurs.

L’équipe de France de Football est plongée actuellement dans une véritable sinistrose à cause du forfait de Karim Benzema pour le Mondial au Qatar. Mais il y en a une autre qui doit nager dans le bonheur à l’instant même. Celle des Youtubeurs.

Les Français se sont baladés face aux Espagnols

Lors d’un évènement intitulé « Eleven All Stars » créé par le streamer AminemaTue, les Français ont disposé des Espagnols ce samedi au stade Jean Bouin de Paris. Ils se sont imposés 2-0. Des buts inscrits par Sascha et Bruce Grannec. La réalisation du premier était un chef d’œuvre, avec une reprise victorieuse d’une tête plongeante. Le score aurait pu être plus conséquent si un coup franc de Boumé n’avait pas échoué sur le poteau en toute fin de partie.

Le but de Sacha en vidéo, cette tête incroyable ! Pas tous les pros l’auraient mise ! 🤩



Le stade qui explose, 1 000 000 de viewers, VIVE INTERNET ! #FRAESP



(Twitch : https://t.co/XPrzjwLLxb)



pic.twitter.com/KH8WWDGiIe — Footballogue (@Footballogue) November 19, 2022

Le match s’est joué à guichets fermés devant 20000 spectateurs. L’ambiance était magnifique et l’assistance en a eu pour l’argent. Le match s’est achevé avec une expulsion subie côté espagnol.

Une audience record sur Twitch

Le match était aussi diffusé sur Twitch et commenté par le journaliste Alexandre Ruiz. Un million de personnes se sont branchées à la plateforme pour voir cette rencontre.

Le but de Bruce Grannec qui crucifie l’Espagne. 😍🇫🇷



🎥 @adidasFR pic.twitter.com/fOVXQcT7WF — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2022

C’est le deuxième évènement important qui réunit les youtubeurs français après le grand prix de Formule 1 organisé au Mans il y a un peu plus d’un mois. Des initiatives très prisées et appréciées.