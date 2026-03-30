Tottenham, le contrat hallucinant proposé à Roberto De Zerbi

À la recherche d’un nouvel élan après le départ d’Igor Tudor, Tottenham avance rapidement sur le dossier de son futur entraîneur. Longtemps hésitant à l’idée de rejoindre un club en cours de saison, Roberto De Zerbi semble désormais prêt à franchir le pas. Les discussions ont pris une tournure très concrète ces dernières heures, avec une proposition contractuelle particulièrement ambitieuse de la part des dirigeants londoniens.

L’offre XXL de Tottenham pour Roberto De Zerbi

Selon les révélations du Daily Mail, Roberto De Zerbi se verrait proposer un contrat de cinq saisons, preuve de la volonté de Tottenham de s’inscrire dans la durée avec le technicien italien. Mais au-delà de la durée, c’est surtout la structure de l’offre qui retient l’attention. Le club aurait intégré une clause spécifique permettant au coach de se libérer en cas de relégation, un détail rare qui témoigne du contexte sportif incertain des Spurs.

Sur le plan financier, Tottenham est également prêt à frapper très fort. Roberto De Zerbi pourrait devenir l’un des entraîneurs les mieux rémunérés du championnat anglais, juste derrière Pep Guardiola, dont le salaire est estimé à 23,2 millions d’euros par an. Sans que le montant exact ne soit dévoilé, il dépasserait ainsi les émoluments de Mikel Arteta, jusqu’ici deuxième coach le mieux payé de Premier League avec environ 15,1 millions d’euros annuels.

Ce package global illustre l’ambition du club londonien, déterminé à attirer un profil capable de relancer un projet en difficulté. Reste désormais à savoir si Roberto De Zerbi donnera son feu vert définitif dans les prochains jours, alors que les négociations semblent entrer dans une phase décisive.