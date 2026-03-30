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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

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Mais à quoi pense Tottenham ?! Roberto De Zerbi, avec son comportement autodestructeur, n'est pas l'homme qu'il faut pour lutter contre la relégation ET ce serait une trahison envers les supporters des Spurs

Opinion
Tottenham
R. De Zerbi
Premier League
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Et nous revoilà, Tottenham Hotspur. Après sept matchs sous le règne d’Igor Tudor, censé sauver les Spurs de la relégation, l’équipe semble plus que jamais vouée à l’échec. Elle se trouve à un point des trois dernières places de la Premier League et est la seule équipe à n’avoir remporté aucune victoire en première division en 2026. À chaque fois qu’elle semble avoir franchi un cap, un nouveau désastre l’attend juste devant.

Tottenham a confirmé dimanche avoir convenu d'un commun accord de se séparer de Tudor après 44 jours à la tête de l'équipe. Il quitte le club après avoir concédé un match nul et essuyé quatre défaites lors de ses cinq rencontres de championnat, sa seule victoire ayant été remportée lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, alors que les Spurs étaient déjà menés 5-2.

Le prochain entraîneur devra être le bon, sinon Tottenham évoluera en Championship lors de la saison 2026-2027. La direction semble déterminée à nommer l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, mais elle devrait se méfier des écueils d'une telle embauche.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Le charme de De Zerbi

    De Zerbi fait partie des entraîneurs non-conformistes du football. À une époque où les coups de pied arrêtés et les écarts infimes deviennent la clé de la victoire, il préfère toujours s'imposer en jouant avec panache.

    En théorie, cela devrait correspondre à ce que veulent Tottenham et ses supporters. L'une des principales critiques adressées à Thomas Frank, limogé en février bien plus de deux mois après s'être aliéné les supporters, concernait le style de jeu qu'il avait mis en place. Les Spurs étaient devenus pénibles à regarder et n'affichaient même pas de résultats nettement meilleurs que ceux de son prédécesseur, le Danois Ange Postecoglou, connu pour avoir tout misé sur ses principes offensifs.

    « Je veux prendre du plaisir. Je vis un rêve et pour vivre un rêve, il faut prendre du plaisir », avait déclaré De Zerbi à The Athletic à propos de sa philosophie du football en 2023, alors qu’il était entraîneur de Brighton. « Tout d’abord, il faut prendre du plaisir. Ensuite, il faut conserver la mentalité que j’avais quand j’étais joueur. Je voulais être un protagoniste sur le terrain. Pour être un protagoniste, il faut garder le ballon, avoir le ballon.

    C'est de là que commence la possession du ballon. J’étais le numéro 10. On gagne le match grâce aux numéros 10, 11, 9 et 7, car ce sont les joueurs qui ont le plus de qualité. Et pour montrer leur qualité, il faut les placer dans les bonnes situations de jeu. C’est ainsi que commence la construction du jeu, car nous devons atteindre les numéros 7, 9, 10 et 11 avec le ballon dans une bonne situation. »

    La plupart des joueurs qui ont travaillé sous les ordres de De Zerbi peuvent attester qu’il a changé leur façon de percevoir le football. Son palmarès récent correspond également au profil d’entraîneur que les Spurs recherchent habituellement : il a mené Brighton à sa meilleure place de tous les temps en Premier League (sixième en 2022-23), les a qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League la saison suivante, puis a fait sensation en France avec Marseille.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    Lacunes majeures

    De Zerbi continue de susciter un vif intérêt pour la manière dont il aime organiser ses équipes. C'est pour ces raisons qu'il figure toujours en bonne place sur la liste des candidats de Manchester United pour le prochain mercato estival, au cas où le club déciderait de ne pas confier le poste d'entraîneur principal à Michael Carrick sur le long terme.

    En fin de compte, aucun « grand club » n’a encore franchi le pas pour l’engager à ce jour. Si De Zerbi peut rendre ses équipes bien meilleures que la simple somme de leurs éléments, celles-ci peuvent tout aussi bien s’effondrer et s’écrouler sans même être sous pression.

    La volatilité de l’Italien sur le plan personnel, qui le pousse à menacer fréquemment et publiquement de quitter n’importe quel poste s’il estime ne pas être la bonne personne pour ce rôle, se répercute sur la manière dont ses équipes jouent. Elles sont presque aussi susceptibles d’écraser leurs adversaires que de se faire écraser elles-mêmes. C'est un compromis qui a tenu l'élite européenne à distance, de nombreux clubs admirant De Zerbi mais ne souhaitant pas être ceux qui lui confieraient les rênes de leur prochain projet prestigieux.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    La situation des Spurs

    Si Tottenham était encore une équipe qui terminait régulièrement parmi les six premiers de la Premier League, alors tenter le coup avec De Zerbi aurait au moins un certain sens. Les Spurs s’étaient renseignés sur l’Italien à la fin de la saison 2022-2023, au cours de laquelle ils avaient terminé huitièmes, deux places derrière son équipe de Brighton, mais un accord pour le nommer entraîneur n’avait alors jamais été sur le point d’aboutir. Il reste toutefois un intérêt de longue date sur lequel s’appuyer.

    Mais ce Tottenham-là est dans une situation désastreuse. Le club n’a jamais connu de crise comme celle qu’il traverse actuellement. Bien que les Spurs ne soient pas encore tombés sous la ligne de relégation et dans les trois derniers, celle-ci semble de plus en plus inévitable à chaque semaine qui passe, compte tenu de l’imprudence de leurs performances, de leurs résultats et de leurs frasques en dehors du terrain.

    Le fait que les Spurs n’aient plus remporté de victoire en Premier League depuis 13 matches est un signe presque infaillible qu’ils sont sur la pente descendante. Seules trois équipes ont connu un début d’année civile pire dans l’histoire de la compétition, et toutes les trois ont été reléguées à la fin de la saison.

    De Zerbi, plus fougueux que même les entraîneurs les plus incendiaires de l’histoire récente des Spurs, hériterait également d’une équipe parfaitement inadaptée à son style de jeu idyllique et évangélique. Il aurait peu de temps pour s'adapter – il n'a remporté aucun de ses cinq premiers matchs de Premier League à Brighton – et l'effectif est radicalement inadapté à ses besoins. Tottenham a constitué une équipe de duellistes, de coureurs et de joueurs capables de récupérer les seconds ballons, mais manque cruellement de joueurs capables de passer ou de faire progresser le ballon sous pression.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Le problème de Greenwood

    Il y a également une dimension humaine derrière cette opposition à cette embauche. Vendredi, plusieurs groupes de supporters de Tottenham ont publié des communiqués dénonçant la volonté du club de recruter De Zerbi en raison de sa relation avec Mason Greenwood.

    De Zerbi avait recruté Greenwood lors de son premier mercato à Marseille, à l'été 2024. L'attaquant avait été mis en vente par Manchester United après n'avoir plus joué pour le club depuis deux ans et demi, suite à une première arrestation en janvier 2022 après la publication en ligne de contenus sensibles. Greenwood a été inculpé de tentative de viol, d’agression et de contrôle coercitif, mais ces charges ont ensuite été abandonnées à la suite de ce que le Crown Prosecution Service a qualifié de « combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ». Greenwood n’a donc pas été jugé, mais ce qui avait été publié et conduit à son arrestation a été largement vu et resté dans les mémoires.

    La décision de Marseille de recruter Greenwood a suscité la controverse en France, mais De Zerbi s'est jeté dans la tempête. « Je ne connais pas son passé », a déclaré De Zerbi sans détour à propos du joueur, ajoutant qu'il le traiterait, lui et le reste de l'équipe, comme s'ils étaient ses « fils ». De Zerbi a cherché à minimiser les critiques sur la personnalité de Greenwood à chaque occasion, déclarant après son premier but qu’il espérait que cela le rendrait « moins sujet à la controverse ». Il a ensuite déclaré que Greenwood était une « bonne personne » et quelqu’un de « très différent de celui dépeint en Angleterre ».

    Les messages des différentes associations de supporters des Spurs exprimaient le souhait d’éviter un personnage comme De Zerbi. « Proud Lilywhites », le groupe LGBTQ+ officiel de Tottenham, a déclaré : « Quand quelqu’un occupant cette position défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood, et présente les choses d’une manière qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela a de l’importance, non seulement en soi, mais aussi pour ce que cela signifie.

    « Nous sommes fiers des progrès accomplis pour rendre le football plus inclusif et accueillant. Ces progrès comptent, et ils ne peuvent être compromis ou considérés comme secondaires. Nous ne demandons pas la perfection. Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Tous ensemble, toujours. Cela doit avoir un sens. Non à De Zerbi. »

    « Women of the Lane », l’association de supporters féminines, et « Spurs REACH », l’association de supporters issue de diverses origines ethniques et culturelles, ont fait écho à ces sentiments en relayant un message clair : « Non à De Zerbi ». Ne pas vouloir que son club de football ait un entraîneur qui a agi de la sorte ne devrait pas être perçu comme un signe de faiblesse ou de contestation.

  • Johan LangeGetty Images

    Une nouvelle erreur

    Jamais la bonne volonté n’a été aussi rare chez les Spurs qu’en ce moment. Le départ de Daniel Levy de la présidence en septembre 2025 devait marquer le début d’une nouvelle ère, le club ayant annoncé qu’il visait « plus de victoires, plus souvent ».

    C'est le message diffusé par les propriétaires du club, la famille Lewis, très discrète, qui avait en réalité contrôlé Tottenham pendant toute la durée du mandat de Levy. Ses pouvoirs ont été répartis entre plusieurs personnes, plutôt que de confier à nouveau les rênes à un seul dirigeant tout-puissant. Au sommet de la hiérarchie se trouvait le nouveau PDG, Vinai Venkatesham, déjà impopulaire auprès des supporters en raison de ses 14 années passées chez le rival Arsenal.

    On a souvent vu aux côtés de Venkatesham le directeur sportif Johan Lange. Au cours des cinq périodes de transfert depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa en novembre 2023, l’effectif s’est considérablement affaibli, les Spurs terminant 17e de la Premier League à l’issue de la première saison complète de Lange à ce poste. Après la dernière période de transfert de janvier, Lange a irrité les supporters en insistant sur le fait qu’il ne souhaitait pas effectuer d’achats « sous la pression », alors même que la menace de relégation planait et que les problèmes de blessures limitaient considérablement les options de Frank et Tudor.

    Cela nous amène bien sûr à la manière dont ils gèrent leurs entraîneurs. Frank aurait été en tête d’une liste de 30 candidats l’été dernier lors de la recherche d’un remplaçant pour Postecoglou, mais il a fini par être limogé en février. Tudor a été engagé en partie sur la recommandation de l’ancien directeur sportif Fabio Paratici, mais il n’a tenu que cinq matchs de championnat avant d’être remercié.

    Aujourd’hui, ils se tournent vers le franc-parler De Zerbi en lui proposant un contrat de cinq ans, censé offrir des garanties quant à la reconstruction de l’effectif – combien de fois les supporters des Spurs ont-ils déjà entendu ce discours, hein ? – et apparemment sans se douter que l’homme lui-même pourrait tout simplement prendre la porte et jeter l’éponge au premier signe de difficulté, tout en conservant sa réputation intacte. Qu’est-ce qui pourrait bien mal tourner ?

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Crise et chaos

    Il n'y a pas d'issue facile pour Tottenham, pas de solution miracle pour assurer le maintien. La tentative de recrutement de De Zerbi est acceptée tant bien que mal dans certains milieux, faute de candidat évident. Même si un autre spécialiste du sauvetage comme Sean Dyche acceptait un contrat à court terme – et tout porte à croire qu'il ne le ferait pas, de toute façon –, cela ne garantirait pas non plus d'échapper à la relégation.

    Et nous revoilà donc au point de départ, avec Tottenham à genoux pour nommer un entraîneur qui ne semblait pas s’intéresser au poste jusqu’à ce qu’on ajoute plus d’argent et plus d’années à une offre de contrat qui n’était toujours pas suffisante pour obtenir un « oui » rapide.

    De Zerbi pourrait sauver les Spurs de la relégation. Ce serait à la fois un exploit vu les circonstances, mais aussi quelque chose dont il n’y a pas de quoi se vanter. S’il est l’homme qu’ils choisissent, il n’y a même pas de garantie de feux d’artifice, mais on peut parier que tout partira en fumée.

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