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Roberto De Zerbi serait « disposé » à prendre les rênes de Tottenham sans délai, alors que les Spurs s'empressent de lui proposer un contrat de cinq ans
Une mission de sauvetage désespérée
Tottenham est à la recherche de son troisième entraîneur au cours d'une saison chaotique, après le limogeage de Tudor, dont le mandat n'aura duré que 44 jours. Le club du nord de Londres est désormais engagé dans une lutte acharnée contre la relégation, ne comptant actuellement qu'un point d'avance sur la zone de relégation alors qu'il ne reste plus que sept matches à disputer. Si Mauricio Pochettino reste une cible privilégiée au sein de la direction, ses engagements avec l'équipe nationale américaine rendent impossible une nomination immédiate. Par conséquent, les Spurs ont accéléré leurs démarches pour recruter De Zerbi, libre de tout contrat depuis son départ de Marseille en février, alors qu'ils cherchent à éviter de quitter l'élite pour la première fois depuis 1977.
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La philosophie de la possession
Malgré sa réputation de praticien d'un football attractif et axé sur la possession, le bilan de De Zerbi en tant qu'entraîneur nommé en cours de saison soulève des questions quant à sa capacité à redonner un élan immédiat à une équipe. Lors de son passage à Brighton, il n'a remporté aucun de ses cinq premiers matchs, et il a connu des difficultés similaires lors de ses passages à Palerme et à Bénévent. Cependant, l'Italien reste très apprécié pour son innovation tactique et sa capacité à mener des équipes de milieu de tableau vers une qualification européenne.
Selon des informations de Sky en Italie, alors que De Zerbi avait initialement l'intention d'évaluer ses options cet été, il serait désormais prêt à prendre immédiatement les rênes de Tottenham en tant que nouvel entraîneur principal. Les Spurs devraient entamer des négociations concernant une proposition de contrat de cinq ans, le club préférant une nomination définitive après le départ de Tudor.
Un fossé moral qui ne cesse de se creuser
Plusieurs groupes de supporters influents de Tottenham, dont Proud Lilywhites, Women of the Lane et Spurs Reach, ont réagi vivement à cette nomination potentielle. Ces inquiétudes découlent du soutien sans réserve apporté par De Zerbi à Mason Greenwood lorsqu’ils travaillaient ensemble à Marseille, ce que de nombreux supporters considèrent comme contraire aux valeurs du club.
Dans une prise de position commune contre cette nomination, les Proud Lilywhites ont déclaré : « Lorsqu’une personne occupant ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une manière qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela a de l’importance. Nous exigeons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflètent les valeurs que ce club prétend défendre. Non à De Zerbi. » Women of the Lane a ajouté que les commentaires antérieurs de l’Italien soulevaient « de sérieuses questions quant à son jugement et à son leadership », affirmant que ce n’était pas une nomination que le club devait faire.
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La lutte pour le maintien en première division
L'avenir immédiat de Tottenham dépend d'un déplacement crucial à Sunderland le 12 avril, où tout autre résultat qu'une victoire pourrait le faire glisser dans les trois dernières places du classement. Si De Zerbi est nommé avant cette date, il devra faire face à des débuts difficiles, avec une marge d'erreur quasi nulle, alors qu'il tentera d'instaurer un système tactique complexe au sein d'un effectif actuellement en manque de confiance. En dehors du terrain, la direction doit mener une bataille de relations publiques pour faire accepter cette nomination auprès d'un public de supporters de plus en plus critique quant à l'orientation éthique du club.