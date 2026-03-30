Roberto De Zerbi serait « disposé » à prendre les rênes de Tottenham sans délai, alors que les Spurs s'empressent de lui proposer un contrat de cinq ans

Malgré sa réputation de praticien d'un football attractif et axé sur la possession, le bilan de De Zerbi en tant qu'entraîneur nommé en cours de saison soulève des questions quant à sa capacité à redonner un élan immédiat à une équipe. Lors de son passage à Brighton, il n'a remporté aucun de ses cinq premiers matchs, et il a connu des difficultés similaires lors de ses passages à Palerme et à Bénévent. Cependant, l'Italien reste très apprécié pour son innovation tactique et sa capacité à mener des équipes de milieu de tableau vers une qualification européenne.

Selon des informations de Sky en Italie, alors que De Zerbi avait initialement l'intention d'évaluer ses options cet été, il serait désormais prêt à prendre immédiatement les rênes de Tottenham en tant que nouvel entraîneur principal. Les Spurs devraient entamer des négociations concernant une proposition de contrat de cinq ans, le club préférant une nomination définitive après le départ de Tudor.