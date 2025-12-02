Tirage du Mondial 2026 : La FIFA change tout… et personne ne s’y attendait

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se tiendra vendredi à Washington. Quarante-deux nations (en attendant les six dernières) découvriront leurs adversaires de groupe lors d'une cérémonie organisée dans la capitale américaine. Les supporters du monde entier attendent ce moment avec impatience. Certains ont déjà pris des congés, d'autres ont commencé à planifier leurs voyages. Mais la FIFA vient de jeter un froid. Une annonce inattendue bouleverse les habitudes. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le tirage au sort ne livrera pas toutes les informations. Les fans devront patienter davantage avant de pouvoir organiser leur été 2026. Une attente supplémentaire qui en surprendra plus d'un.

Une annonce surprise bouleverse le tirage au sort

Le calendrier complet ne sera dévoilé que samedi, soit 24 heures après le tirage. Une première absolue. Jusqu'ici, les groupes, les lieux et les horaires des matchs étaient révélés le jour même de la cérémonie. Cette fois, la FIFA a décidé de scinder le processus en deux journées distinctes. Vendredi, les supporters connaîtront leurs adversaires de poule. Mais ils ignoreront encore quand et où leur équipe jouera. Ce n'est que samedi à partir de 18h (heure française) que Gianni Infantino dévoilera l'intégralité du programme, accompagné de légendes du football mondial. Une diffusion en direct commentera les 104 matchs de la compétition.

Cette nouveauté s'explique par la complexité logistique du Mondial 2026. Pour la première fois, la compétition se déroulera sur trois pays : États-Unis, Canada et Mexique. Quatre fuseaux horaires différents compliquent la donne. La FIFA veut optimiser les créneaux pour permettre aux supporters du monde entier de suivre leur équipe en direct, peu importe leur localisation. "Le processus d'attribution des matchs vise à garantir les meilleures conditions possibles pour toutes les équipes et tous les spectateurs", justifie l'instance dirigeante. Une ambition louable, mais qui impose ce délai supplémentaire de 24 heures. Les algorithmes travailleront toute la nuit de vendredi à samedi.

Getty Images

Quatre fuseaux horaires à gérer

Les supporters devront donc faire preuve de patience. Vendredi soir, ils connaîtront leurs adversaires mais ne pourront pas encore réserver leurs billets d'avion ni planifier leurs déplacements. Impossible de savoir si leur équipe jouera à Los Angeles, Mexico ou Toronto. Impossible de connaître l'horaire : 13h, 17h, 21h locale ? Le suspense durera une journée entière. Certains fans enragent déjà sur les réseaux sociaux, dénonçant une stratégie marketing destinée à étirer le buzz médiatique. D'autres comprennent la contrainte technique liée aux fuseaux horaires. Reste que cette attente forcée représente une rupture avec les traditions du tirage au sort.

Le calendrier final sera définitivement bouclé en mars 2026, une fois les barrages intercontinentaux disputés. Six places restent à pourvoir, et la FIFA ne peut pas établir un programme figé tant que les 48 participants ne sont pas tous connus. Mais l'essentiel sera révélé samedi : les supporters sauront où et quand leur équipe entrera en lice. Vendredi restera le jour des groupes, samedi celui du programme. Une petite révolution dans l'organisation du plus grand événement sportif au monde. Le Mondial 2026 innove avant même d'avoir débuté.