Thierry Henry emballé par les performances de Kylian Mbappé

Sélectionneur des Espoirs de la France, Thierry Henry manque de mots pour qualifier les performances de Kylian Mbappé en club ou en sélection.

Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a reçu les éloges du sélectionneur des Espoirs de France, Thierry Henry, ce dernier étant chargé de conduire l’équipe olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’ancien milieu de terrain avoue que le capitaine des Bleus a déjà fait mieux que ce que lui il a fait en tant que joueur.

« L’élève a dépassé le maître »

Jusque-là, Thierry Henry est toujours dubitatif quant à la participation de Kylian Mbappé aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Puisque le joueur étant sur le départ du Paris Saint-Germain, pourrait être bloqué par son prochain club (le Real Madrid), qui pourrait le priver des JO. Dans une interview accordée à Le Parisien, le technicien français a encensé le Bondynois qu’il voit comme un élève qui a déjà dépassé son maître.

Getty

« [L’élève va-t-il dépasser le maître?] Mais il l’a dépassé, c’est déjà fait! Kylian est déjà dans le futur. Et c’est tant mieux d’ailleurs, parce que c’est la France, c’est notre football et il faut qu’on ait un mec qui nous représente un peu partout. Kylian est extraordinaire, c’est un fou! », a lâché le champion du monde 1998, qui estime que « Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon ».

L'article continue ci-dessous

La France doit se réjouir d’avoir un tel joueur, selon Titi

Souvent cash sur les questions de société le concernant, Kylian Mbappé est souvent critiqué par des supporters. Mais pour le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, l’on devrait fermer les yeux sur certaines sorties de l’attaquant parisien, puisque ce dernier fait la fierté de la France à l’étranger.

Getty Images

« On parle d’un monstre là. Soyons contents qu’il soit Français. Kylian, tout le monde nous l’envie. À chaque fois que je suis à l’étranger, on me dit: 'Quelle chance vous avez, les Français, d’avoir un joueur comme lui!' », s’est enthousiasmé l’ancien des Gunners, avant de poursuivre en souhaitant le meilleur pour Mbappé dans son futur club.

« Ici, même si on parle aussi de ses qualités, il y a toujours une remarque négative parce qu’il a levé le petit doigt, fait ceci et pas fait cela… À l’étranger, ils nous envient grave! Chez les autres, on pardonne tout aux grands joueurs de l’histoire, tout! Ici, il lève les bras, tout le monde se demande pourquoi il fait ça. Peu importe où il va, soyons contents, chauvins… Kylian, bonne chance à toi! », a ajouté Thierry Henry.