Thierry Henry complètement fan d'Erling Haaland

La légende des Gunners a est impressionné par le jeune phénomène du Borussia Dortmund.

Lors d'un débat sur Sky Sports, chaîne pour laquelle Thierry Henry est redevenu consultant depuis son départ de Montréal, le Français et Jamie Carragher étaient invités à comparer Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux phénomènes qui agitent le monde du football. Depuis quelques semaines, le débat majeur entre ces deux joueurs et de savoir lequel doit être recruté, si vous êtes dans la peau du directeur sportif d'un cador européen et que vous devez choisir seulement l'un des deux pour des raisons financières.

Bien évidemment, Kylian Mbappé et Erling Haaland n'ont pas le même profil, pas la même réputation, ni même le même coût, ce qui rend la tâche très difficile. Pour autant, récemment, Sergio Ramos a tranché en faveur d'Erling Haaland avançant l'argument du montant du transfert qui serait sûrement trop élevé pour Kylian Mbappé. Si Thierry Henry n'a pas tranché entre son compatriote et l'attaquant norvégien, il a avoué qu'il était fan de l'attaquant du Borussia Dortmund.

"Il ne se soucie de rien d'autre que du but. Les autres joueurs iront sur l'aile - lui veut rester dans l’axe du but. Il sait que dans sa finition, il est mortel. Il est tellement puissant, d'ailleurs. Il veut juste courir et la façon dont il termine est ridicule. Ses capacités : il croit tellement en lui, et j'aime ça. Il y a un peu d'arrogance chez lui, si je peux utiliser ce mot. Il faut regarder les gens et se dire : "je vais marquer". Il ne veut pas faire autre chose que marquer des buts, c’est son esprit ", a confessé Thierry Henry.

Henry conquis par Arteta

L'article continue ci-dessous

Au cours de cette émission, l'ancien attaquant des Gunners a bien évidemment également évoqué son ancien club. Il a été invité à évaluer Arsenal et a donné du crédit à Mikel Arteta : "Je pense que Mikel s'est acheté du temps en remportant la FA Cup l'année dernière, a déclaré Henry. La façon dont ils l'ont gagné, et l'équipe contre laquelle ils ont gagné, lui ont donné du temps avec les fans et avec le club parce que vous avez quelque chose à montrer à la fin de la saison.

Ce qui manque maintenant, c'est la régularité. Je regarde parfois les premières mi-temps d’Arsenal et il semble qu’ils ne croient pas pouvoir gagner. Ensuite, quand ils sont dans une situation où ils ont besoin de revenir et d'essayer, on se dit " pourquoi n'ont-ils pas commencé comme ça? On pouvait voir [dimanche] qu'ils voulaient gagner le match. Tottenham leur a rendu la tâche un peu plus facile ce jour-là. Mais je peux voir des progrès et maintenant Mikel doit rendre cette équipe plus régulière", a ajouté l'ancien international français.

Henry a été impressionné par la façon dont Arteta a organisé son équipe pour pouvoir l'emporter contre les Spurs. "Je pense que Mikel a une bonne équipe, vous l'avez vu hier, a enchéri l'ex-buteur de l'équipe londonienne. J'aime la façon dont il a mis en place l'équipe. Si vous regardez les positions des trois attaquants, il a joué presque en 2-3-5 avec le ballon. On se projettait vers l'avant, l'intensité était là, l'envie de gagner le match était là aussi. Quand ils jouent comme ça pied au plancher et qu'ils avancent, ils peuvent battre n'importe quelle équipe du championnat".