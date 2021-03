Thierry Henry aimerait revenir à Arsenal, même pour couper la pelouse

Le légendaire attaquant français reconnaît qu'il serait heureux de pouvoir retourner dans le nord de Londres en tant qu'entraîneur dans le futur.

Thierry Henry a admis qu'il se réjouirait de l'opportunité de devenir entraîneur d'Arsenal à un moment donné dans le futur, avec le Français si friand des Gunners qu'il reviendrait avec plaisir dans le nord de Londres et serait même prêt à y revenir pour «couper l'herbe». La légende du club anglais se retrouve actuellement au chômage après avoir décidé de rompre son contrat avec l'équipe de la MLS, l'Impact de Montréal, il y a quelques semaines.

Le champion du monde 1998 a cependant attrapé le virus du poste d'entraîneur et espère qu'un cheminement de carrière sur le banc de touche le mènera éventuellement sur des voies familières qu'il a autrefois empruntées en tant que joueur. Thierry Henry a déclaré à FourFourTwo sur son désir de retrouver un club qui occupe une place spéciale dans son cœur : "Écoutez, si vous demandez à un fan d'Arsenal s'il aimerait entraîner Arsenal un jour, il dira oui".

"Si vous demandez à un fan d’Arsenal s’il souhaite marquer un but pour Arsenal, il vous dira oui. Quand j'en parle, c’est une utopie. Les gens s'emballent chaque fois que je dis que c'est mon club, mais je l'ai dans le sang - je suis fan d'Arsenal. Donc, si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l'intendant d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais couper l'herbe à l'Emirates Stadium, alors oui", a ajouté l'ancien attaquant français.

Henry ne veut pas faire de plan de carrière "utopique"

Henry a ajouté : "Si vous me demandez si je rêve, oui je rêve. Mais quand vous ne rêvez pas, vous êtes réveillé et il y a une réalité. Est-ce que j'adorerais entraîner Arsenal ? Oui. Est-ce que j'adorerais aller à Barcelone ? Oui. Voudrais-je jouer à nouveau pour Arsenal ? J'adorerais jouer à nouveau pour eux, mais la réalité est que je ne peux pas ! Je suis sur ma courbe d’apprentissage, je veux bien faire pour l’équipe que j’entraîne, alors le temps nous le dira. Si vous ne réussissez pas, vous n'aurez pas ce type d'opportunités. Je me concentre simplement sur ce que je peux contrôler, et le reste est une énorme utopie. Aurais-je aimé chanter comme Lionel Richie ? Oui, mais je ne chante pas comme Lionel Richie!"

La légende des Gunners continue d’être au sommet du classement des meilleurs buteurs de tous les temps d’Arsenal. Il a été recruté par Arsène Wenger de la Juventus en tant qu'ailier, mais a été moulé pour devenir l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Au total, sur deux périodes en Angleterre, Henry a marqué 228 buts en 377 apparitions pour les Gunners. Il les a aidés à remporter deux titres de Premier League - dont le légendaire triomphe des Invincibles de 2003-04 - et quelques FA Cups.

Le Français a d'abord quitté Arsenal pour Barcelone en 2007, avant de poursuivre sa carrière en Amérique avec les Red Bulls de New York. Il a commencé à travailler avec les équipes de jeunes d'Arsenal en 2015, avant de prendre le rôle d'assistant de Roberto Martinez au sein de l'équipe nationale belge. Henry a débuté sa carrière en tant que numéro un avec un autre de ses anciens clubs, Monaco, en octobre 2018. Il n'a tenu que quelques mois dans ce rôle, récoltant seulement quatre victoires en 20 matchs sur le banc de touche de l'ASM.

Une opportunité au Canada s'est ensuite présentée, en novembre 2019, mais Thierry Henry a quitté ce rôle en février en raison d'être tenu à l'écart de sa famille en Europe pendant la pandémie de coronavirus. Les victoires se sont avérées difficiles à obtenir une fois de plus dans ce travail, avec neuf victoires sur 29 matches, mais le joueur de 43 ans conserve le désir de continuer sur le banc de touche et de se frayer un chemin vers le sommet du football mondial.