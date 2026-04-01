Tebas condamne les slogans « insultants envers l'islam »... et exprime sa solidarité avec Yamal

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, s'est exprimé sur les comportements racistes observés lors du match amical opposant l'Espagne à l'Égypte mardi soir, dans le cadre de la préparation des deux équipes à la Coupe du monde 2026.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge, mais les supporters présents dans le stade ont hué l'hymne national de l'équipe égyptienne, puis ont lancé des slogans insultants à l'encontre de l'islam.

Le gouvernement espagnol, ainsi que la Fédération espagnole de football et de nombreuses personnalités espagnoles, notamment Luis de La Fuente, l'entraîneur de La Roja, et la star de l'équipe, Lamine Yamal, ont condamné ce qui s'est passé sur le terrain.

La police catalane a ouvert une enquête sur ces événements, qui ont suscité des réactions indignées en Égypte, en Espagne et ailleurs.

Dans des déclarations exclusives au journal saoudien « Okaz », Tebas a déclaré : « Ce qui s’est passé de la part d’une partie des supporters espagnols face à l’Égypte est tout à fait déplorable et n’a absolument aucune justification. »

Il a ajouté : « Les chants racistes sont le fait d’une minorité de supporters et ne représentent pas la grande majorité des fans de football espagnols. »

Tebas a soutenu le message de la star de l'équipe nationale espagnole, Lamine Yamal, en déclarant : « Le message de Yamal était tout à fait pertinent. »

Yamal a publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa colère envers ceux qui ont lancé ces chants, les qualifiant d’« ignorants » et de « racistes ».

Yamal a déclaré : « Je suis musulman, Dieu merci. Hier, j’ai entendu dans le stade des chants disant : "Celui qui ne saute pas est musulman"... Je sais que ces chants s’adressaient à l’équipe adverse et non à moi personnellement, mais en tant que musulman, je considère cela comme un comportement irrespectueux et inacceptable ».

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