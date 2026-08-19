Comme le rapporteBild, un transfert de Milosevic au SC Braga est tout proche d’être bouclé. Selon le quotidien, la visite médicale de l’attaquant est déjà programmée et Milosevic doit signer un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec l’ambitieux club de première division portugais.

L’indemnité de transfert devrait particulièrement plaire aux dirigeants du VfB, où Milosevic, prêté en permanence ces derniers temps, était considéré comme un candidat évident au départ. D’après Bild, Braga paiera jusqu’à neuf millions d’euros, bonus compris, pour le joueur de 21 ans, soit six fois plus que les 1,5 million d’euros déboursés par Stuttgart pour faire venir Milosevic de Vojvodina Novi Sad en Bundesliga en 2023. Une plus-value bienvenue, donc, et des recettes importantes par ailleurs pour le participant à la Ligue des champions.

Au VfB, le Serbe ne s’est jamais vraiment imposé malgré un grand potentiel, ne disputant que six matches officiels avec les Souabes au cours des trois dernières années. De février 2024 jusqu’à la fin de la saison écoulée, il avait été prêté sans interruption faute de perspectives à Stuttgart : d’abord au FC Saint-Gall en Suisse, puis au Partizan Belgrade dans son pays natal serbe et enfin, pour une demi-saison, au Werder Brême, toujours en Bundesliga.

Udine a visiblement tenté de souffler Jovan Milosevic à Braga

Après trois buts en 13 apparitions avec le SVW, Milosevic est d’abord revenu à Stuttgart, mais l’entraîneur Sebastian Hoeneß ne comptait de toute façon pas sur lui. La recherche d’un point de chute pour le double international serbe, dont le contrat avec le VfB court encore jusqu’en 2029, s’est donc intensifiée ces dernières semaines.

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Avec Udinese Calcio, un club réputé de Serie A italienne aurait tenté de chiper Milosevic à Braga à la dernière seconde. Selon Bild, l’accord final entre Stuttgart et les Portugais a toutefois été conclu mercredi matin.

À Braga, quatrième du championnat national la saison passée, Milosevic peut espérer disputer une compétition européenne. Pour cela, le futur nouveau club du buteur devra encore franchir l’obstacle Austria Vienne en barrages de la phase de ligue de la Conference League.

Braga courtiserait visiblement Milosevic avec insistance depuis des semaines, et son style de jeu plairait beaucoup à l’entraîneur Carlos Vicens. La concurrence dans l’axe de l’attaque des Portugais a toutefois fière allure : Milosevic devra notamment s’imposer face à l’ancien talent du FC Barcelone Pau Victor et à l’ex-joueur de Wolfsburg Jonas Wind, qui avait rejoint le Portugal librement après la relégation du VfL.